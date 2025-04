Prefeita, ex-namorada de Janones, o acusa de chantagem com fotos e vídeos íntimos; retirados sem consentimento

Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba, município localizado no Centro-Norte do Triângulo Mineiro, acionou a Justiça em dezembro passado contra seu ex-namorado, o deputado federal André Janones (Avante-MG). Antes de se eleger prefeita, Leandra foi chefe de gabinete do então namorado.

No processo, que corre em segredo de Justiça, ela afirma que Janones a chantageou com fotos e vídeos íntimos, que foram tirados sem seu consentimento. A prefeita diz ainda que ele exigiu a demissão de secretários, além de uma maior influência no seu mandato para não vazar o conteúdo.

Veja também PontoPoder Guimarães manda recado a aliados sobre vaga do PT para o Senado: ‘Esqueça, o nome é José Nobre Guimarães’ PontoPoder Deputados batem boca após ‘pergaminho’ contra o PT ser levado a Alece: ‘Vossa excelência não é dono da Assembleia’

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou e expediu medidas protetivas para a gestora, com o parlamentar não podendo se aproximar de Leandra ou manter contato com ela. O envolvimento entre eles ocorreu entre 2014 e 2018 e, segundo segundo pessoas próximas ao então casal, foi um relacionamento conturbado.

Namoro conturbado

Logo após ser eleita prefeita, Janones teria enviado o material íntimo para os secretários e teria exigido a demissão de pessoas da confiança de Leandra, pois, segundo a denúncia, ela só teria ganho o pleito por conta do capital político dele.

O rompimento veio em dezembro - com o deputado tendo aceitado o término relativamente bem, até ela anunciar que estava com um novo parceiro. Então, uma notificação judicial chegou no dia do Natal, com Leandra Guedes discursando sobre o afastamento dos dois no dia da posse, mas sem citar os motivos do término.

Em fevereiro deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, determinou o arquivamento de uma ação que investigava o desvio de emendas parlamentares para Ituiutaba.

Antes de Janones fazer um acordo de não persecução penal no caso das rachadinhas em que se declarou culpado, a Polícia Federal afirmou em investigação, que parte do dinheiro dessas emendas poderia ter sido usado na campanha de Leandra, em 2020.