São Gonçalo do Amarante vai lançar Centro Tecnológico e qualificar mão de obra para hidrogênio verde, anuncia Marcelão

Com a perspectiva de empresas ligadas ao setor do hidrogênio verde e energias renováveis se instalando no Complexo Portuário do Pecém, a prefeitura de São Gonçalo do Amarante se prepara para lançar um Centro Tecnológico especializado para qualificar mão de obra local.

A informação foi dada pelo prefeito professor Marcelão (PT) em entrevista ao PontoPoder Contexto, da Verdinha FM 92.5, que vai ao ar às 21h deste sábado (5), ao fazer balanço dos 100 primeiros dias de gestão do segundo mandato.

Estaremos lançando o Centro Tecnológico especializado voltado especificamente para essas áreas porque é nítido que a gente precisa estar preparando a população de São Gonçalo do Amarante para que esses investimentos possam chegar e nós mostrarmos aos empresários que temos, sim, mãos qualificadas e preparadas com parceiros renomados a nível nacional que é o Senai e Senac em São Gonçalo Professor Marcelão (PT) Prefeito de São Gonçalo do Amarante

De acordo com o prefeito, o objetivo é manter a mão de obra qualificada no município, evitando que a força de trabalho deixe a cidade em busca de outras oportunidades fora.

Facções criminosas no Pecém

Na entrevista ao PontoPoder Contexto, o prefeito Marcelão comenta ainda os ataques a provedores de internet no Porto do Pecém no final do mês passado.

"Eu tenho acompanhado via notícias e também o Governo do Estado está com ação bastante intensa nos municípios, não só em São Gonçalo do Amarante, mas Caucaia e Caridade. Eles montaram toda uma equipe para que possam estabilizar principalmente o Pecém", disse.

O gestor revelou ainda como agiu logo nas primeiras notícias dos ataques a empresas locais de internet pelas facções criminosas.

"Quando eu soube, a primeira coisa foi comunicar a Casa Civil porque para. O Complexo Portuário do Pecém não é só São Gonçalo, para toda a economia estadual. Em torno de 45% de todo o recurso é via Complexo Portuário do Pecém. Se você parar um dia é prejuízo imenso para o Estado. Então, graças a Deus foi controlado", afirmou.