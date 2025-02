Polícia investiga ataques de facção criminosa contra provedores de internet no Pecém; veja vídeo

Ataques contra equipamentos e instalações de provedores de internet foram registrados na noite dessa quarta-feira (26), no Distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Criminosos cortaram fios de postes nas ruas e também invadiram um compartimento onde estavam equipamentos e a marretadas e pauladas quebraram os aparelhos. As ações interromperam o fornecimento da rede de algumas empresas e deixaram o acesso mais lento nessa quinta-feira (27) na região.

O Diário do Nordeste confirmou com fontes da área da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que por trás dos ataques e ameaças estão membros da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). A SSPDS disse que a Polícia Civil investiga os casos e policiais "realizam diligências no intuito de capturar suspeitos de praticar crimes integrar organização criminosa, crime contra a incolumidade pública e crime contra a segurança dos meios de comunicação, transportes e outros serviços públicos em São Gonçalo do Amarante".

Por nota, o Complexo do Pecém informou que "houve falhas pontuais no fornecimento de internet de algumas empresas, mas as operações no Porto do Pecém estão funcionando normalmente nesta quinta-feira (27)".

A reportagem entrou em contato com fontes que trabalham no Porto do Pecém e foi informada que "as atividades operacionais estão bem lentas" e que "de certo modo, afetou um pouco".

A Alloha Fibra, dona da marca Giga +, uma das empresas afetadas, confirmou a ocorrência do fato (ataque filmado) e disse que a "empresa agiu rapidamente e reestabeleceu os serviços dos clientes afetados às 14h30 desta quinta-feira, dia 27".

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante disse ter tomado conhecimento das ocorrências e que as falhas pontuais no fornecimento de internet não afetaram a prestação do serviço público.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito pelos ataques tinha sido capturado

A Secretaria informou que "policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM), das delegacias municipais de São Gonçalo do Amarante e do 31º Distrito Policial (31º DP), da PCCE, e policiais militares do 23º Batalhão Policial Militar (23º BPM) foram acionados e realizam diligências na área neste momento".

Um inquérito foi instaurado e os casos são investigados pela Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante, disse a Pasta.

