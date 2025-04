No páreo pela vaga do PT ao Senado, Guimarães e Luizianne não se falam desde eleição de 2024, diz deputado: 'Já passou'

De olho no Senado em 2026, o deputado federal José Guimarães (PT) minimizou disputas internas do PT sobre candidaturas e disse que não conversa com a sua adversária no partido para a vaga, a também deputada Luizianne Lins (PT), desde as eleições de 2024. A declaração foi dada nesta quinta-feira (10), durante a Live do PontoPoder.

No ano passado, ela foi pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, mas retirou seu nome momentos antes da decisão de voto a voto no partido e se ausentou da campanha até o segundo turno. Ela deve voltar a pleitear uma vaga na lista de candidaturas em 2026, desta vez para o Senado, como defende o Campo de Esquerda do PT.

Veja também PontoPoder Guimarães manda recado a aliados sobre vaga do PT para o Senado: ‘Esqueça, o nome é José Nobre Guimarães’ PontoPoder Evandro afirma que Guimarães 'tem todo o direito' de tentar Senado, mas decisão passa por 'discussão interna'

“Eu sempre tive muito respeito por ela, e depois do episódio da eleição em Fortaleza, eu não estive mais com ela não. Já passou, né? Vamos cuidar do Evandro, né?”, disse Guimarães nesta quinta-feira. O PontoPoder buscou a deputada Luizianne Lins para confirmar o distanciamento e para mais comentários sobre a declaração, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.

Em pré-campanha para a Casa Alta e confiante, ele acredita que, diante de várias opções no PT para a vaga, a decisão é “simples”: a maioria decide. “Vocês acompanharam a disputa aqui em Fortaleza para a indicação do Evandro, não foi? Pronto, teve um encontro, a maioria decidiu e o Evandro foi eleito prefeito de Fortaleza. O PT é assim, isso não é crise”, pontuou.

“O PT tendo uma vaga para o Senado no Ceará, esqueça, o nome é José Nobre Guimarães. Pode sobrar isso de mim”, disse em outro momento.

O Senado e a base governista

A definição do PT sobre a candidatura ao Senado em 2026 não deve ser a única dentro do bloco liderado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT) no Ceará.

Além de Luizianne e Guimarães – este defendido por Camilo –, estão no páreo para as duas vagas que estarão em jogo em outubro de 2026 o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), o deputado federal Junior Mano (PSB), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho (PSD), e Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do governo estadual.