O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções
A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)
A parlamentar passou três dias detida em Israel, pois saiu em missão humanitária para ajudar Gaza
Parlamentar cearense desembarcou em São Paulo com os demais tripulantes brasileiros da Flotilha Global Sumud
Deputada federal desembarcará no aeroporto de Guarulhos com outros brasileiros
Ativistas de outros países também devem deixar a prisão, entre eles, integrantes das delegações da Argentina, Colômbia, África do Sul e Nova Zelândia
Parlamentar está detida no deserto de Negev desde a última quarta-feira (1º)
Ainda não há prazo para retorno da deputada federal cearense, que segue sob custódia
Luizianne recusou assinar o documento de deportação acelerada das autoridades israelenses por considerá-lo abusivo
As atualizações sobre o estado dos tripulantes chegaram após a deputada receber a primeira visita de diplomatas da Embaixada do Brasil em Israel