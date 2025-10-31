Diário do Nordeste
Foto de Luzianne sendo recebida no aeroporto de Fortaleza

PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções

Bruno Leite 15 de Outubro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)

PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite 14 de Outubro de 2025
Foto de Luizianne Lins com outros brasileiros que foram detidos em Israel. Todos estão de branco.

PontoPoder

Após prisão em Israel, Luizianne Lins chega a Fortaleza neste sábado (11)

A parlamentar passou três dias detida em Israel, pois saiu em missão humanitária para ajudar Gaza

Redação 10 de Outubro de 2025
vídeo mostra chegada de Luizianne Lins no Brasil após ficar presa em Israel

PontoPoder

Luizianne Lins chega ao Brasil após 7 dias presa em Israel

Parlamentar cearense desembarcou em São Paulo com os demais tripulantes brasileiros da Flotilha Global Sumud

Carol Melo 09 de Outubro de 2025
Imagem de Luizianne Lins e outros tripulantes que estavam presos em Israel.

PontoPoder

Após sete dias presa em Israel, Luizianne Lins chega ao Brasil nesta quinta (9)

Deputada federal desembarcará no aeroporto de Guarulhos com outros brasileiros

Bergson Araujo Costa 08 de Outubro de 2025
Imagens da deputada Luizianne Lins.

PontoPoder

Luizianne Lins e demais ativistas brasileiros serão deportados por Israel nesta terça (7)

Ativistas de outros países também devem deixar a prisão, entre eles, integrantes das delegações da Argentina, Colômbia, África do Sul e Nova Zelândia

Bergson Araujo Costa 06 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins e de um dos barcos da Flotilha Global Sumud.

PontoPoder

Luizianne e outros detidos denunciam 'condições degradantes' em prisão

Parlamentar está detida no deserto de Negev desde a última quarta-feira (1º)

Bergson Araujo Costa 06 de Outubro de 2025
Luizianne Lins em fotos durante a missão humanitária que tentava levar comida e remédios para a Faixa de Gaza

PontoPoder

Luizianne Lins aguarda deportação após Israel concluir audiências de brasileiros detidos em flotilha

Ainda não há prazo para retorno da deputada federal cearense, que segue sob custódia

Marcos Moreira 05 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins.

PontoPoder

1º brasileiro da delegação para Gaza é deportado; Luizianne ainda está detida em Israel

Luizianne recusou assinar o documento de deportação acelerada das autoridades israelenses por considerá-lo abusivo

Redação 04 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da deputada Luizianne Lins.

PontoPoder

Luizianne Lins fica sem comida e água durante 1º dia de prisão em Israel, diz assessoria

As atualizações sobre o estado dos tripulantes chegaram após a deputada receber a primeira visita de diplomatas da Embaixada do Brasil em Israel

Bergson Araujo Costa 03 de Outubro de 2025
