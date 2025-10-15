Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Luzianne sendo recebida no aeroporto de Fortaleza
Legenda: Deputada federal foi recebida em Fortaleza no último sábado (11), após 7 dias detida em Israel
Foto: Ismael Soares

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta quarta-feira (15), um requerimento para envio de moção de congratulações para a deputada federal Luizianne Lins (PT) pela sua participação numa missão humanitária que buscava transportar medicamentos e alimentos para a Faixa de Gaza em embarcações — a iniciativa foi interceptada pelo exército de Israel, que deteve os participantes.

O placar foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções. A matéria foi protocolada pelas vereadoras Mari Lacerda (PT) e Adriana Almeida (PT) e se tornou alvo de novos protestos da bancada de oposição, que apelou para que os membros do Legislativo municipal “se abstivessem ou não votassem” na proposta.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

teaser image
PontoPoder

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) e os vereadores Aglaylson (PT), Adail Júnior (PDT), Dr. Vicente (PT), Gabriel Aguiar (Psol) e Tony Brito (PSD) subscreveram o requerimento. O teor do documento mencionou que a honraria se justifica pela “destacada e corajosa atuação como observadora oficial da Câmara dos Deputados na missão humanitária internacional 'Global Sumud Flotilla'”.

“Ao integrar esta relevante ação, a deputada não apenas representou o parlamento brasileiro, mas também se uniu a vozes de todo o mundo que clamam pela defesa dos direitos humanos, pela paz, pela entrega de ajuda humanitária e pelo imediato cessar-fogo na Faixa de Gaza, levando solidariedade ao povo palestino”, frisou o requerimento.

O texto também buscou parabenizar os demais membros da flotilha — em especial os 12 brasileiros que embarcaram em direção ao território palestino — e saudar “pronta reação das instituições brasileiras, como a Câmara dos Deputados e o Ministério das Relações Exteriores, que se mobilizaram para garantir a segurança e a libertação dos 13 cidadãos brasileiros detidos ilegalmente em águas internacionais”.

Uma proposição semelhante havia sido colocada em votação na terça-feira (14) para demonstrar solidariedade com a política, mas acabou retirada pela autora, Mari Lacerda, para o texto ser alterado. A vice-líder da oposição, Priscila Costa (PL), chegou a acusar a colega de colocar um trecho sem relação com o objetivo do requerimento — um “jabuti”, como são conhecidas manobras do tipo no jargão político — por condenar as forças militares israelenses.

Divergências na apreciação do requerimento

Nesta quarta, mais uma vez, Costa voltou a criticar a matéria. “Queria chamar a atenção dos meus colegas vereadores apenas para como é inadequado e inoportuno nós registrarmos um voto favorável à moção de congratulação da maneira como está”, pontuou a política, indicando um suposto risco na redação e sugerindo a abstenção ou não apreciação pelos colegas de plenário.

O vereador Soldado Noélio (União) reforçou o tom crítico e acusou a petista de cometer uma “hipocrisia”. “Parabéns para a Luizianne, porque o que ela queria, ela atingiu. Ela está disputando um punhado de votos dentro da extrema-esquerda. Só isso que ela queria”, apontou o parlamentar.

Outros opositores, como Bella Carmello (PL) e Julierme Sena (PL), também fizeram falas contrárias ao requerimento — tanto antes da votação quanto depois dela.

Mari Lacerda, por sua vez, saiu em defesa da sua proposta. “Estamos falando aqui de uma deputada federal, que tem uma história nessa cidade, que foi vereadora desta Casa. Qualquer um de vocês, quando chegarem lá no futuro, daqui a 20 ou 30 anos, e tiverem um ato de bravura e coragem, é importante que a Casa reconheça”, argumentou, mencionando atos de reconhecimento endereçado a Luizianne por autoridades e instituições.

Na tribuna da Câmara Municipal, Adriana Almeida leu a redação do que estava sendo votado e indagou aos que faziam oposição: “onde é que vocês estão fazendo essa discussão tão espalhafatosa sobre uma moção de congratulações a uma companheira que participou, inclusive, representando a Câmara Federal para prestar apoio humanitário a um povo?”.

Os vereadores Wander Alencar (Agir), Gabriel Aguiar, Adail Júnior (PDT), Aguiar Toba (PRD) e Bruno Mesquita (PSD) se pronunciaram favoravelmente ao requerimento.

Prisão de Luizianne e retorno ao Brasil

Luzianne foi detida por forças militares israelenses no dia 1º de outubro, quando estava a bordo do Grande Blu, embarcação da frota que tentava furar o bloqueio de Israel ao território palestino transportando alimentação, fórmulas infantis e medicamentos ao povo palestino.

Na ocasião, ao ter sido interceptada em águas internacionais com mais 12 brasileiros, a parlamentar cearense chegou a afirmar, em um vídeo disparado nas redes sociais, que foi “sequestrada” pelos militares. Ela ficou detida por sete dias na prisão de Ketziot, no deserto de Negev.

A parlamentar retornou à Fortaleza no último sábado (11). Ela estava no Brasil desde quinta-feira (9), quando desembarcou em São Paulo, após sair da Jordânia.

De volta ao Ceará, a petista foi recepcionada por centenas de militantes petistas, membros da torcida organizada do Ceará Sporting Club, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e figuras políticas.

Ao desembarcar no Aeroporto Pinto Martins, Luizianne se afirmou como uma “militante radical dos direitos humanos”. “Onde houver injustiça contra qualquer ser humano nessa vida e eu for convocada, eu vou”, afirmou a política à imprensa.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Luzianne sendo recebida no aeroporto de Fortaleza
PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções

Bruno Leite
Há 1 hora
Ana Vládia Gadelha Mota é uma mulher de meia idade, loira e que usa óculos de armação grossa escura. Na foto, ela usa um terninho branco.
PontoPoder

Fórum discute boas práticas do MP com ministro do STJ e outras autoridades

Evento reúne integrantes do MP, especialistas e sociedade civil em três dias de debates

Redação
15 de Outubro de 2025
Dom Bertrand veste terno risca de giz escuro, suéter azul-marinho e gravata listrada. Ele está sentado em uma poltrona dentro de um salão elegante, com móveis antigos e arranjos de flores ao fundo. A cena tem iluminação suave e atmosfera solene.
PontoPoder

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

Dom Bertrand esteve pela última vez em Fortaleza em 2018

Igor Cavalcante e Bruno Leite
15 de Outubro de 2025
Mauro Vieira e Marco Rubio
PontoPoder

Lula terá encontro com Mauro Vieira e Marco Rubio nesta quinta (16)

Na pauta da reunião estão pontos de negociação das tarifas impostas pelos Estados Unidos

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria durante sessão plenária desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Deputado do Ceará passa mal enquanto presidia sessão da Alece e é socorrido por parlamentares

Danniel Oliveira chegou a abrir os trabalhos no Plenário 13 de Maio, mas foi levado ao hospital após oscilação de pressão

Marcos Moreira
15 de Outubro de 2025
PontoPoder

Deputado passa mal e precisa de atendimento médico no plenário da Alece

Danniel Oliveira estava presidindo os trabalhos quando teve uma oscilação da pressão arterial

Inácio Aguiar
15 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada nesta quarta (15), por falta de quórum, em dia exclusivamente presencial

É a quarta vez, somente em outubro, que trabalhos no plenário são suspensos por não registrar número mínimo de deputados

Marcos Moreira
15 de Outubro de 2025
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Moraes solta réu do 8 de janeiro após erro judicial

Medidas cautelares deveriam ser fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais, mas processo caiu em outra subdivisão

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Ministro aposentado do STF, Luís Roberto Barroso, e o presidente Lula
PontoPoder

Lula se reúne com ministros para discutir substituto de Barroso no STF

O favorito de Lula para ocupar a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias

Redação
15 de Outubro de 2025
Palácio do Congresso Nacional
PontoPoder

Congresso vota LDO de 2026 e veto de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental nesta quinta (16)

O presidente Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso

Redação
15 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca
PontoPoder

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Moses Rodrigues é um homem de meia idade com barba e cabelo grisalhos. Na foto, ele usa terno cinza com camisa social rosa e gravata cinza.
PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

O deputado cearense é relator do projeto que trata das prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos

Redação
14 de Outubro de 2025
Paulo Gonet é um homem idoso de cabelo grisalho e que usa óculos de armação preta. Na foto, ele está de terno preto e camisa social branca com gravata azul. Imagem usada em matéria sobre PGR pedir a condenação dos réus do núcleo 4 da trama golpista.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos sete réus do 'núcleo da desinformação' da tentativa de golpe

O grupo é formado, principalmente, por militares

Redação
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF

Bruno Leite e Breatriz Matos
14 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso

Inácio Aguiar
14 de Outubro de 2025