Barco de Luizianne Lins é interceptado próximo a Gaza: 'Fui sequestrada'

A deputada federal Luizianne Lins (PT) publicou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (1º), um vídeo afirmando que foi sequestrada e teve o barco Grande Blu interceptado pelas forças de Israel. A parlamentar embarcou em missão humanitária à Gaza no dia 31 de agosto.

“Meu nome é Luizianne Lins, eu venho do Brasil, se você está assistindo esse vídeo, é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelenses e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa”, disse a petista, em vídeo publicado no Instagram.

Na legenda, ela afirmou que as forças armadas de Israel sequestraram a levaram juntamente com demais participantes da missão humanitária que levava alimentos e medicamentos à população de Gaza.

“A Missão, que se encheu de esperança nos últimos dias pela solidariedade e atenção internacional, foi hoje violentamente interrompida em mais um ato de violação do direito internacional”, expressa ainda trecho da postagem.

A publicação afirma ainda que as autoridades brasileiras e organismos internacionais já estão sendo acionados para garantir a integridade da parlamentar e de todos os voluntários.

ZONA DE ALTO RISCO

Na noite de terça-feira (30), Luizianne publicou nos stories do Instagram que as embarcações da missão humanitária haviam entrado em uma “zona de alto risco”. Ela compartilhou ainda que todos a bordo foram orientados a vestir coletes salva-vidas diante da proximidade de um navio israelense.

“Embarcações não identificadas se aproximaram de vários barcos na Flotilha, alguns com as luzes apagadas. Os participantes aplicaram protocolos de segurança em preparação para uma interceptação. As embarcações já deixaram a Flotilha”, disse a cearense na publicação seguinte.

Ela complementou: “Continuamos navegando para Gaza nos aproximando da marca de 120 milhas náuticas, perto da área onde as flotilhas anteriores foram interceptadas e/ou atacadas”.