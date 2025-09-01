Luizianne Lins embarca para integrar missão internacional de ajuda humanitária a Gaza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) embarcou, no domingo (31), rumo à Itália, para integrar a Global Sumud Flotilla, missão internacional de ajuda humanitária a Gaza, no Oriente Médio. Conforme divulgado pela ex-prefeita de Fortaleza, a ideia é romper o bloqueio marítimo na área palestina controlada por Israel, mediante o conflito na região.

Nas redes sociais, Luizianne explicou que a missão sairá da região italiana da Sicília rumo ao território na Palestina, onde o objetivo é abrir um corredor humanitário e levar medicamentos, alimentos, água potável para a população de Gaza, em especial para as crianças palestinas.

“A gente sofre todo dia quando a gente vê aquelas imagens e a gente não pode fazer nada. Todo mundo pode ajudar a partir de agora. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou indo para a missão humanitária, estou indo para a Sicília, onde a missão vai partir para Gaza” Luizianne Lins Deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza

Veja também Mundo EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal Mundo Agências de notícias e entidades internacionais condenam ataque em Gaza que vitimou jornalistas

Via assessoria, a parlamentar explicou que, por questões de segurança, a iniciativa não divulga informações antecipadas sobre o embarque e as pessoas envolvidas na missão. Com isso, a confirmação sobre a partida de Luzianne para a região em conflito só deve ocorrer na quinta-feira (4).

A deputada cearense integrará um dos braços da missão internacional, que mobiliza dezenas de embarcações em portos do Mar Mediterrâneo, na Europa e na África. A coalizão reunirá políticos, profissionais de saúde, juristas, jornalistas, artistas e parlamentares, entre outros ativistas, como Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila.

FOME EM GAZA

No final de agosto, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou oficialmente um cenário de fome em Gaza, atribuindo a culpa a Israel. Especialistas da organização alertaram que 500 mil pessoas estão em uma situação "catastrófica", conforme a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), órgão da ONU com sede em Roma.

A fome em Gaza "poderia ter sido evitada" sem "a obstrução sistemática de Israel", acusou o diretor do Escritório para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA na sigla em inglês) da ONU, Tom Fletcher, em uma entrevista coletiva em Genebra. "Esta fome atormentará a todos", insistiu.

Por sua vez, Israel classificou o relatório como parcial e "baseado em mentiras do Hamas". "Não há fome em Gaza", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do país.

> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil