Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Escrito por
e
(Atualizado às 10:19)
Mundo
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Legenda: Governo americano planeja reconstruir o local e transformá-lo em um destino turístico e tecnológico
Foto: JACK GUEZ / AFP

O plano do governo dos Estados Unidos para o pós-guerra na Faixa de Gaza prevê o deslocamento de toda a população do território palestino, que ficaria sob o controle americano por 10 anos, visando torná-lo um polo turístico e tecnológico. A revelação foi feita pelo jornal Washington Post nesse domingo (31).

O projeto de 38 páginas, ao qual o veículo teve acesso, detalha que os cerca de 2 milhões de habitantes da cidade devem se mudar para outros países ou áreas seguras no território, enquanto durar a reconstrução. Os que concordarem em sair receberiam 5 mil dólares (aproximadamente R$ 27.129), além de quatro anos de auxílio-aluguel e um ano de alimentos. 

Proprietários de terras ganhariam "tokens digitais" para financiar uma nova vida em outro lugar, ou para serem trocados por um apartamento em uma das seis ou oito novas "cidades inteligentes impulsionadas por inteligência artificial" que deverão ser construídas na Faixa de Gaza.

O plano prevê ainda que o território palestino seria administrado por 10 anos pelo chamado Fundo para a Reconstrução, Aceleração e Transformação Econômica de Gaza (GREAT Trust), antes de ele dar lugar a uma "entidade palestina reformada e desradicalizada".

Segundo o Washington Post, o projeto foi desenvolvido por israelenses que estão por trás da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), organização privada apoiada por Israel e Estados Unidos, criada para distribuir ajuda alimentar, e é alvo de críticas.

Procurado pela agência de notícias AFP, o Departamento de Estado americano não respondeu sobre o assunto.

Veja também

teaser image
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

teaser image
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

'Limpeza étnica'

Em fevereiro deste ano, o presidente americano Donald Trump lançou a ideia de os Estados Unidos assumirem o controle da Faixa de Gaza, para transformá-la na "Riviera do Oriente Médio" após a saída dos habitantes, que poderiam ser deslocados para o Egito e a Jordânia.

Aplaudido pela extrema-direita israelense, o plano foi rejeitado pelos países árabes e pela maioria dos países ocidentais, e a ONU alertou para uma "limpeza étnica" na Faixa de Gaza.

Assuntos Relacionados
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Redação e AFP
Há 1 hora
Ruínas de uma cidade após terremoto à noite sob a luz do luar, com montanhas ao fundo e céu estrelado ao redor.
Mundo

Veja imagens do terremoto que atingiu o Afeganistão

Tremor deixou 800 mortos e mais de 2 mil feridos até esta segunda-feira (1º)

terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação
01 de Setembro de 2025
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Mundo

Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Redação
30 de Agosto de 2025
Trump visto saindo da Casa Branca
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Redação
30 de Agosto de 2025
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
30 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Javier Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
27 de Agosto de 2025
Foto de viaturas de polícia do lado de fora de igreja alvo de tiroteio nos EUA
Mundo

Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem

No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa

Redação
27 de Agosto de 2025
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
27 de Agosto de 2025
Colagem com três imagens mostra passageira agredindo comissária de bordo em voo na Rússia
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

A mulher teve que ser contida por outros passageiros

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra ministro de defesa israelense, Israel Katz, ilustrando fala dele em que chama lula de antissemita
Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de ser antissemita e o chama de 'apoiador do Hamas'

Afirmações de Katz são uma reação a saída do Brasil da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
pessoas carregam corpo de jornalista, morto em ataque a hospital em gaza. corpo está coberto por lençol branco, com mancha de sangue, e está coberto por colete de imprensa.
Mundo

Agências de notícias e entidades internacionais condenam ataque em Gaza que vitimou jornalistas

Ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza deixou pelo menos 20 mortos, incluindo jornalistas

AFP e Redação
26 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

'Não vou renunciar', afirma diretora do Fed demitida por Donald Trump

Lisa Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e disse que segue no cargo

Redação e AFP
26 de Agosto de 2025
Imagem de helicóptero ao cair em lago enquanto busca água para combater incêndio na França
Mundo

Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas

Redação
25 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, para matéria sobre presidente norte-americano querer impor tarifa de 200% a país asiático
Mundo

Trump ameaça aumentar tarifas para 200% se China não enviar ímãs aos EUA

Em abril deste ano, Pequim decidiu impor licenças de exportação para esses materiais estratégicos como medida de retaliação diante das tarifas norte-americanas

Diário do Nordeste/AFP
25 de Agosto de 2025
Imagem de níquel para matéria sobre Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel no Brasil para a China
Mundo

Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel do Brasil para a China

Brasil está fechando um negócio de R$ 2,7 bilhões com empresa controlada por estatal chinesa após tarifaço de Trump

Redação
25 de Agosto de 2025