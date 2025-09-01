Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por cinco tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, matou mais de 800 pessoas e deixou mais de 2,7 mil feridas no leste do Afeganistão, nesta segunda-feira (1º).

O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 km de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar, onde o impacto foi mais severo, conforme informações do Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O governo talibã, que retornou ao poder em 2021, enviou helicópteros de resgate à região de Kunar, onde as autoridades registraram 800 mortes e 2,5 mil feridos. Doze pessoas morreram e 255 ficaram feridas na província vizinha de Nangarhar, disse, em entrevista coletiva em Cabul, o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid.

Os tremores no Afeganistão são frequentes, em particular na cadeia montanhosa de Hindu Kush, perto do ponto de contato das placas tectônicas eurasiática e indiana. Em 2023, o país sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1,5 mil mortos e 63 mil casas destruídas.

Buscas em áreas remotas

As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são "muito significativos" em Kunar. "Nunca vivemos nada parecido", declarou à AFP Ijaz Ulhaq Yaad, funcionário da administração do distrito de Nourgal, na província de Kunar. "Foi assustador, as crianças e as mulheres gritavam", explicou por telefone.

Muitas famílias acabaram de retornar ao Afeganistão depois que foram expulsas do exílio no Paquistão e no Irã. Quase quatro milhões de afegãos voltaram ao país.

"Havia quase 2 mil famílias de refugiados que retornaram e pretendiam reconstruir suas casas nesta região agrícola", próxima da fronteira com o Paquistão, explicou Yaad.

A província de Nangarhar também foi afetada na noite de sexta-feira (29) por inundações que deixaram cinco mortos e destruíram colheitas, segundo as autoridades locais.

Após quatro décadas de guerra, o Afeganistão enfrenta uma situação humanitária desastrosa, agravada pela queda da ajuda externa desde o retorno dos talibãs ao poder, o que complica ainda mais a capacidade do país empobrecido de responder aos desastres naturais.

Histórico de terremotos

Em 2015, mais de 380 pessoas morreram no Paquistão e no Afeganistão após um terremoto de 7,5 graus de magnitude - o Paquistão registrou o maior número de vítimas.

Em junho de 2022, um terremoto de 5,9 graus de magnitude atingiu a província de Paktika (leste do país). Mais de mil pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram desabrigadas.