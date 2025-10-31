Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

O resultado do concurso foi divulgado nesta quarta-feira (8).

Zoeira

Brasileira vence Miss Asia Pacific após terremoto nas Filipinas

Isabela Fernandes superou candidatas de todo o mundo

Redação 08 de Outubro de 2025
Vídeo

Mundo

Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos

O abalo de 6,9 graus de magnitude, registrado na terça-feira (30), ainda deixou cerca de 20 mil desabrigados

Redação e AFP 02 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem afegão passa por uma casa danificada após terremoto atingir Afeganistão

Mundo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1,4 mil pessoas

Mais de 3,1 mil indivíduos ficaram feridos após o tremor de 6 graus de magnitude

Redação e AFP 02 de Setembro de 2025
Afeganistão o que se sabe sobre o novo terremoto que atingiu o país

Mundo

Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Tremor recente segue série de abalos sísmicos devastadores no Afeganistão em 2022 e 2023

Redação 01 de Setembro de 2025
terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos

Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação 01 de Setembro de 2025
Tsunami atingindo a costa da Rússia

Mundo

Tsunami atinge Rússia e Japão após terremoto de magnitude 8,8; América Latina entra em alerta

Abalo sísmico foi o mais forte no mundo desde 2011, e está empatado na sexta posição como o mais forte da história

Redação 30 de Julho de 2025
Médicos durante terremoto

Mundo

Médicos seguram paciente em mesa de cirurgia durante terremoto na Rússia

Segundo ministro da Saúde da região, o paciente está fora de perigo

Redação 30 de Julho de 2025
Gráfico de onde o terremoto começou

Mundo

EUA e Japão emitem alerta de tsunami após terremoto de magnitude 8,8 na Rússia

No Japão, funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do país, foram retirados após o terremoto

Redação e AFP 29 de Julho de 2025
Rússia registra terremoto de magnitude 8 e alerta para risco de tsunami

Mundo

Rússia registra terremoto de magnitude 8,7 e alerta para risco de tsunami

Autoridades japonesas também emitiram alerta para ondulações de tsunami de até um metro após terremoto no litoral russo

Redação e AFP 29 de Julho de 2025
Destroços que terremoto causou na Guatemala, registrado em julho deste ano

Mundo

Terremoto atinge a Guatemala, deixa quatro mortos, danifica casas e afeta escolas e hospitais

Tremores afetou 618 pessoas; 300 precisaram ser enviadas a abrigos

Redação e AFP 09 de Julho de 2025
