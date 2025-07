Médicos seguram paciente em mesa de cirurgia durante terremoto na Rússia

Médicos da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, na Rússia, seguraram um paciente que passava por uma cirurgia no momento em que a região foi atingida por terremoto de magnitude 8,7, nesta quarta-feira (30) no horário local, noite de terça-feira (29), no Brasil.

Segundo divulgado pelo portal g1, com informações do ministro da Saúde da região, Oleg Melnikov, os profissionais mantiveram a calma durante o fenômeno e permaneceram com o paciente até o fim.

Na escala Richter, o terremoto de magnitude acima de 8 é considerado extremamente forte, podendo causar danos graves em muitas áreas, mesmo em locais distantes da origem do abalo sísmico.

Veja também Mundo EUA e Japão emitem alerta de tsunami após terremoto de magnitude 8,8 na Rússia Mundo Rússia registra terremoto de magnitude 8,7 e alerta para risco de tsunami

Alerta de tsunami

Devido à intensidade do terremoto, um alerta de tsunami no Oceano Pacífico foi emitido. Além dos russos, as autoridades japonesas também alertaram para o risco de ondulações de tsunami de até um metro, assim como os Estados Unidos.