EUA e Japão emitem alerta de tsunami após terremoto de magnitude 8,8 na Rússia

Após um terremoto de magnitude 8,8 ser registrado na costa leste da Rússia, nesta terça-feira (29), conforme Serviço Geológico estadunidense (USGS, na sigla em inglês), os Estados Unidos e Japão emitiram alerta de tsunamis.

Logo após o abalo sísmico, um tsunami atingiu a costa do extremo leste da Rússia nesta quarta-feira (30, data local), inundando uma cidade portuária onde vivem cerca de 2.000 pessoas, informou o Ministério de Emergências da Rússia.

"O tsunami inundou partes da cidade portuária de Severo-Kurilsk [...] A população foi evacuada", disse o ministério em comunicado. Um vídeo publicado nas redes sociais russas aparentemente mostra edifícios dessa cidade submersos em água do mar.

No norte do Japão, um tsunami, com cerca de 30 centímetros de altura, também foi observado, informou a emissora NHK nesta quarta-feira (30, data local). A onda atingiu a principal ilha do norte, Hokkaido, e a NHK alertou que as próximas podem ser muito maiores.

Mais cedo, a agência meteorológica do Japão informou que ondas de até três metros eram esperadas por toda a costa norte e leste do Japão, até Wakayama, ao sul de Osaka.

Ainda no Japão, funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do País, foram retirados após o terremoto da Rússia.

"Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários" na usina de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, a empresa que opera a planta. A fonte acrescentou que não foram observadas "anomalias" no local.

Nos Estados Unidos, Donald Trump publicou em suas redes sociais que um alerta de tsunami está em vigor nas regiões do Havaí, Alasca e Costa dos EUA.

“Devido a um terremoto de grandes proporções ocorrido no Oceano Pacífico, um Alerta de Tsunami está em vigor para os moradores do Havaí. Um Aviso de Observação de Tsunami está em vigor para o Alasca e a Costa do Pacífico dos Estados Unidos. O Japão também está no caminho. Acesse tsunami.gov/ para obter as informações mais recentes. MANTENHA-SE FORTE E SEGURO!”, escreveu o norte-americano.