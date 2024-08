Japão emite alerta de "megaterremoto" e tsunami; tremores são registrados no país

Os arredores de Tóquio, capital japonesa, foram atingidos por um terremoto de magnitude 5,3 na última sexta-feira (9). Os tremores ocorrem após o país asiático emitir um alerta de "megaterremoto" e um tremor de magnitude 7,1 na quinta-feira (8).

O alerta de megaterremoto e tsunamis na costa do Oceano Pacífico do país foi emitido algumas horas após um tremor de magnitude 7,1 atingir a ilha de Kyushu.

É a primeira vez que as autoridades japonesas emitem um alerta assim desde a implementação de um novo sistema de alerta, que ocorreu na sequência do terremoto causador do acidente nuclear de Fukushima, em 2011.

O tremor de magnitude 5,3 registrado nos arredores de Tóquio teve seu epicentro na província de Kanagawa, perto da capital. O terremoto teve profundidade de 10 km, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

O Japão fica no cruzamento de várias placas tectônicas e é, portanto, um dos países com maior atividade sísmica do mundo, com cerca de 1.500 terremotos por ano. A maioria desses tremores é de pequena magnitude.

Diante desse contexto, o país asiático há décadas vem implementando regulamentos de construção antissísmicos e capacitando os habitantes sobre como reagir a essas situações.