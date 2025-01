Terremoto de magnitude 6,9 atinge Japão e alerta preventivo de tsunami é emitido

O Japão emitiu um alerta preventivo de tsunami, na noite desta segunda-feira (13) (manhã, no Brasil), após registrar um terremoto de magnitude 6,9. A Agência Meteorológica nipônica detalhou que o epicentro do abalo aconteceu no mar de Hyuga, a uma profundida de 30 quilômetros.

O aviso de ondas é direcionado às províncias de Kochi e de Miyazaki, e orienta que moradores saiam imediatamente do mar e se afastem do litoral. "A maré continuará agitada, portanto não entre no mar nem se aproxime da praia até o alerta preventivo de tsunami não for desativado", recomenda as autoridades japonesas.

O terremoto de magnitude 6,9 foi o mais intenso de uma série de abalos registrados na noite desta segunda-feira. O fenômeno atingiu intensidade sísmica -5, que, conforme a Agência Meteorológica, pode assustar os cidadãos e derrubar objetos, como livros e louças, de armários.

O tremor mais violento já registrado no Japão aconteceu em março de 2011, quando um fenômeno de magnitude 9, seguido por tsunami, atingiu a província de Fukushima, deixando mais de 18 mil mortos e desaparecidos.

O território nipônico está entre os países mais propensos a sofrerem com abalos sísmicos. A cada ano, conforme a embaixada japonesa, ocorrem aproximadamente mil terremotos fortes o bastante para serem sentidos.

