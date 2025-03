Vídeo de módulo Blue Ghost pousando na Lua é divulgado; veja

A Firefly Aerospace, uma empresa aeroespacial dos Estados Unidos, pousou com sucesso sua nave Blue Ghost na Lua no último domingo (2). A missão, que faz parte de uma colaboração com a NASA para reduzir custos e apoiar futuras explorações lunares, é a segunda do setor privado a alcançar esse feito e a primeira a pousar de forma vertical. O vídeo do pouso foi divulgado nesta quarta-feira (5).

O pouso ocorreu por volta das 5h34 (horário de Brasília), próximo à formação vulcânica Mons Latreille, na antiga bacia Mare Crisium, localizada no nordeste da Lua. Diferente da primeira missão privada, que pousou de lado, a Blue Ghost permaneceu estável sobre suas quatro pernas.

Nesta quarta-feira (5), a Firefly divulgou um vídeo do momento da aterrissagem. As imagens capturadas enquanto o módulo descia mostram a espaçonave reduzindo altitude gradualmente até tocar a superfície lunar de maneira controlada.

Este módulo de descida dourado, do tamanho de um carro pequeno, foi lançado em janeiro a bordo de um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk. Durante sua viagem de 45 dias, capturou imagens da Terra e seu satélite.

Objetivos científicos e duração da missão

A nave transporta dez instrumentos científicos, incluindo equipamentos para análise do solo lunar, testes de computação tolerante à radiação e um sistema de navegação baseado em GPS.

A missão foi projetada para operar por cerca de 14 dias terrestres, o equivalente a um dia lunar. Após esse período, a chegada da noite lunar trará temperaturas extremas e escuridão, impossibilitando a continuidade das operações.

Entre as tarefas programadas, a Blue Ghost deverá capturar imagens de um eclipse total no dia 14 de março, quando a Terra cobrirá o Sol no horizonte lunar. Já no dia 16, registrará um pôr do sol lunar, fenômeno que pode ajudar cientistas a compreender melhor o brilho observado na linha do horizonte da Lua, um mistério documentado pela primeira vez pelo astronauta Eugene Cernan na missão Apollo.