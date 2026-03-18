Meteoro atravessa céu e assusta moradores nos EUA; veja vídeo

Moradores do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foram surpreendidos por um meteoro que cruzou o céu na manhã desta segunda-feira (17). Câmeras de carro flagraram o momento em plena luz do dia, quando a bola de fogo atravessou rapidamente o céu.

A Agência Espacial Americana (Nasa) informou que o objeto tinha cerca de 1,8 metro de diâmetro e pesava cerca de sete toneladas. Ele entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade que pode chegar a 72 mil km/h.

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Testemunhas do fenômeno relataram um estrondo semelhante a um trovão. Prédios chegaram a registrar tremores em algumas regiões e alguns moradores pensaram inicialmente que se tratava de um pequeno terremoto. As informações são do portal g1.

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Evento é considerado raro

Durante a passagem pelo céu, o objeto se desintegrou sobre o lago Lake Erie. Segundo especialistas, meteoros são relativamente comuns, mas casos visíveis em plena luz do dia e acompanhados de um estrondo são considerados raros. Esses eventos são conhecidos como "fireballs" ou bolas de fogo.

Apesar do susto, não houve feridos, segundo as autoridades locais. Pequenos fragmentos do objeto podem ter atingido o chão, mas a maior parte do meteoro provavelmente se vaporizou antes mesmo de atingir o solo.