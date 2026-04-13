Entenda como funciona o bloqueio do estreito de Ormuz determinado pelos EUA

O bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã começou nesta segunda-feira (13), aumentando a tensão em torno do Estreito de Ormuz, uma das vias marítimas mais estratégicas do mundo.

O tráfego marítimo chegando e saindo de portos no Irã foi bloqueado por determinação do presidente Donald Trump, após negociações frustradas com o governo iraniano para o fim da guerra.

“O bloqueio será aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações chegando a e partindo de portos e áreas costeiras do Irã, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Arábico e no Golfo de Omã”, afirmou o Comando Central dos EUA.

As forças americanas autorizarão a circulação de navios que não saiam do Irã e não se dirijam ao país, destacou o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio.

Em resposta, as Forças Armadas da República Islâmica do Irã prometeram represálias e afirmaram que o bloqueio seria 'ilegal' e um ato de pirataria.

O estreito de Ormuz é uma passagem localizada entre Irã e Omã, crucial para o abastecimento do mercado de petróleo. Estima-se que, em caso de bloqueio da passagem, pode-se afetar até 20% dos fluxos mundiais da commodity.

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A França anunciou que organizará uma conferência com países dispostos a contribuir na restauração da liberdade de navegação. A China também pediu o restabelecimento do fluxo marítimo.

MOEDA DE TROCA NA GUERRA

O estreito de Ormuz é utilizado como 'moeda de troca' desde o início da guerra entre dos EUA e Israel contra o Irã.

O governo iraniano começou a impedir seletivamente a passagem de embarcações, levando a alta nos preços do petróleo negociados ao redor do mundo.

Também começaram a ser cobradas quantias significativas para a passagem de navios pelo estreito.

O anúncio do bloqueio e o fracasso do diálogo durante o fim de semana para encerrar a guerra no Oriente Médio geram preocupação.

O preço do barril de petróleo começou a semana acima da barreira simbólica de 100 dólares, com uma alta de mais de 7% para o barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, e de mais de 8% para o West Texas Intermediate (WTI).

Os países estão em período de cessar-fogo, que deve durar até 22 de abril. Desde o início do conflito, mais de 6 mil pessoas morreram, principalmente no Irã e no Líbano.