Trump pede bloqueio do Estreito de Ormuz após negociações frustradas com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o bloqueio da navegação do Estreito de Ormuz. A declaração foi dada neste domingo (12), após negociações frustradas com Irã.

Trump afirmou que o Irã manteve uma postura "inflexível" sobre suas ambições nucleares nas negociações no Paquistão para pôr fim a seis semanas de guerra no Oriente Médio.

Por isso, declarou que a Marinha dos Estados Unidos iniciará, com "efeito imediato", um bloqueio a todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz e afirmou que começará a "destruir" as minas marítimas colocadas pelo Irã.

"Em breve começará o bloqueio. Outros países estarão envolvidos". Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

Com o fracasso das negociações, existe a possibilidade de que a retomada dos combates provoque um aumento dos preços da energia, com consequências para a economia mundial.

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Ameaça é classificada como 'ridícula' por Irã

Em resposta à declaração de Trump, o chefe da Marinha do Irã, Shahram Irani, classificou como "ridícula" a ameaça do presidente dos Estados Unidos. "As ameaças do presidente dos Estados Unidos de bloquear o Irã por mar (...) são muito ridículas e risíveis", disse em declarações transmitidas pela televisão estatal.

"Os bravos homens da força naval do Exército da República Islâmica do Irã estão monitorando e supervisionando todos os movimentos do agressivo Exército americano na região", acrescentou Shahram.