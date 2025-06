Entenda o que é o Estreito de Ormuz, rota essencial do petróleo sob risco de fechamento pelo Irã

Os preços do petróleo dispararam nesta semana, impulsionados pela hipótese de um envolvimento militar dos Estados Unidos no conflito Israel-Irã. Em reação à escalada de ataques no Oriente Médio, os operadores temem interrupções na produção e no transporte da commodity.

O conflito é especialmente acompanhado pelo mercado de petróleo porque o Irã é o nono maior produtor de petróleo do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Especialistas apontam que o principal risco continua sendo um bloqueio do Estreito de Ormuz, rota essencial por onde é transportado cerca de 20% do petróleo mundial.

O que é o Estreito de Ormuz?

Mais de 20 milhões de barris diários transitam pelo Estreito de Ormuz, uma passagem localizada entre Irã e Omã, crucial para o abastecimento do mercado. Em caso de bloqueio, há dificuldades para os transportadores encontrarem outra rota, conforme analistas.

"Há preocupações sobre o agravamento do conflito e que provoque interrupções no fornecimento de petróleo, visto que um terço do abastecimento mundial provém do Oriente Médio", destacaram os especialistas Carsten Fritsch e Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

Para Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management, um bloqueio deste estreito seria um "pesadelo absoluto" para o mercado de petróleo.

"Uma interrupção importante destes fluxos seria suficiente para que os preços subissem para 120 dólares o barril", advertiram analistas da ING.

Veja também Mundo 'Raio de Ferro': Israel começa a usar laser para derrubar mísseis do Irã, diz agência Mundo "Todos devem evacuar Teerã imediatamente!", pede Donald Trump antes deixar cúpula do G7

"A capacidade de reserva da Opep (Organização de Países Exportadores de Petróleo) não ajudaria o mercado neste caso, visto que a maior parte desta capacidade está no Golfo Pérsico", acrescentaram.

Devido à imensa capacidade do Estreito de Ormuz, em caso de bloqueio da passagem, pode-se afetar até 20% dos fluxos mundiais da commodity.

Envolvimento dos Estados Unidos no conflito Israel-Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta semana uma "rendição incondicional" do Irã, afirmando que não deseja "matar" seu oponente "pelo menos por enquanto", mediante o confronto militar entre Teerã e Israel desencadeado por um ataque israelense.

"Agora nós controlamos completa e totalmente o espaço aéreo iraniano", disse Trump.

Na segunda-feira (16), Trump deixou antecipadamente a cúpula do G7 no Canadá para se juntar à sala de crise da Casa Branca, reacendendo os temores de que os Estados Unidos estejam se preparando para" intervir diretamente na guerra ao lado de Israel", afirmou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.