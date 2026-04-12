Trump elogia lutador brasileiro de UFC: 'Poderia ser modelo'

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, elogiou o lutador de MMA Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, após vitória do brasileiro no UFC 327 que aconteceu em Miami, no estado norte-americano da Flórida. Trump, que assistiu à luta na primeira fileira nesse sábado (11), disse que o atleta "poderia ser um modelo".

"Você é um cara bonito. Você poderia ser um modelo. Você é bonito demais para ser um lutador", afirmou o presidente norte-americano após Paulo descer do octógono para cumprimentar o republicano.

A fala aconteceu após o lutador brasileiro elogiar Trump: "Obrigado por fazer o que você está fazendo. Eu precisava te dizer isso".

Em coletiva de imprensa, Borrachinha comentou o encontro. "Sou brasileiro e temos alguns amigos em comum. As coisas não estão boas no Brasil agora, então tivemos uma pequena conversa", contou.

Veja também Mundo EUA x Irã: Vice-presidente afirma que negociações fracassaram após impasse em arma nuclear Mundo Astronautas da Artemis II falam pela primeira vez sobre missão e retorno à Terra

Enquanto Trump estava no UFC, negociação com Irã falhou

Ao mesmo tempo em que Trump assista ao UFC em Miami, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, estava no Paquistão em negociação com o governo do Irã para tentar dar um fim na guerra.

As tratativas falharam, e Vance deixou o Paquistão, onde se deram as conversas, na madrugada deste domingo (12)

Segundo Vance, não há o compromisso claro de Teerã — e sim uma recusa — em aceitar os termos dos EUA de não desenvolver uma arma nuclear nem os meios que permitiriam ao país do Oriente Médio obtê-la rapidamente.

"Esse é o objetivo central do presidente dos EUA, e é isso que tentamos alcançar por meio dessas negociações", disse Vance. As informações são do portal g1.