Trump elogia lutador brasileiro de UFC: 'Poderia ser modelo'
Presidente assistiu ao evento esportivo em Miami enquanto o vice estava no Paquistão negociando com o Irã.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, elogiou o lutador de MMA Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, após vitória do brasileiro no UFC 327 que aconteceu em Miami, no estado norte-americano da Flórida. Trump, que assistiu à luta na primeira fileira nesse sábado (11), disse que o atleta "poderia ser um modelo".
"Você é um cara bonito. Você poderia ser um modelo. Você é bonito demais para ser um lutador", afirmou o presidente norte-americano após Paulo descer do octógono para cumprimentar o republicano.
A fala aconteceu após o lutador brasileiro elogiar Trump: "Obrigado por fazer o que você está fazendo. Eu precisava te dizer isso".
Em coletiva de imprensa, Borrachinha comentou o encontro. "Sou brasileiro e temos alguns amigos em comum. As coisas não estão boas no Brasil agora, então tivemos uma pequena conversa", contou.
Veja também
Enquanto Trump estava no UFC, negociação com Irã falhou
Ao mesmo tempo em que Trump assista ao UFC em Miami, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, estava no Paquistão em negociação com o governo do Irã para tentar dar um fim na guerra.
As tratativas falharam, e Vance deixou o Paquistão, onde se deram as conversas, na madrugada deste domingo (12)
Segundo Vance, não há o compromisso claro de Teerã — e sim uma recusa — em aceitar os termos dos EUA de não desenvolver uma arma nuclear nem os meios que permitiriam ao país do Oriente Médio obtê-la rapidamente.
"Esse é o objetivo central do presidente dos EUA, e é isso que tentamos alcançar por meio dessas negociações", disse Vance. As informações são do portal g1.