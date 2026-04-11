Astronautas da Artemis II falam pela primeira vez sobre missão e retorno à Terra

Menos de 24 horas após retornarem à Terra em uma operação complexa, os astronautas da missão Artemis II falaram pela primeira vez sobre a experiência no espaço e o retorno à Terra.

Os tripulantes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen participaram da uma entrevista diretamente de Houston, no Texas, que foi transmitida pelas redes sociais da Nasa.

Comandante da missão, Reid Wiseman se emocionou ao dizer que os quatro estão “ligados para sempre”. “Ninguém aqui jamais saberá o que nós quatro passamos. Foi a coisa mais especial que aconteceu na minha vida”, afirmou.

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Wiseman também falou da dualidade de sentimentos que vivenciou antes de partir na viagem especial e durante a estadia lá.

“Antes do lançamento, parece o maior sonho da Terra. Quando você está lá fora, tudo o que você quer é voltar para sua família e seus amigos. Ser humano é algo especial, e estar no planeta Terra é algo especial” Reid Wiseman comandante da Artemis II

Já Victor Glover, que foi piloto da Artemis II, afirmou ter dificuldade para falar da experiência.

“Tenho medo de começar a falar. Ainda não processei o que acabamos de fazer e tenho medo até de tentar”, compartilhou.

Christina Koch partilhou o que mais a impressionou na experiência ao ver o planeta do espaço.

“Não foi necessariamente apenas a Terra, mas toda a escuridão ao seu redor. A Terra era como um bote salva-vidas pairando tranquilamente no universo”, metaforizou.

Finalmente, Jeremy Hansen, especialista da missão Artemis II, ressaltou o caráter de união da tripulação.

“O que vocês viram foi um grupo de pessoas que adoravam contribuir, ter uma contribuição significativa e extrair alegria disso”, resumiu.