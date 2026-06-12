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IBGE abre concurso com mais de 8 mil vagas e salários de até R$ 4 mil; veja detalhes

O Ceará concentra 305 vagas do certame.

Escrito por Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
12 de Junho de 2026 - 12:27
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Legenda: Os contratos serão temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados.
Foto: Shutterstock/Joa Souza.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta sexta-feira (12), a abertura de inscrições de um novo processo seletivo simplificado, com 8.238 vagas distribuídas em todo o País. O objetivo é contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027. 

Do total de vagas, 1.110 são para a função de Agente Censitário Administrativo, 1.089 para Agente Censitário de Informática, 948 para Agente Operacional Regional, 948 para Agente Censitário Regional, e 4.143 para Agente Censitário Supervisor. Todos os cargos exigem nível médio completo

Os contratados serão responsáveis por acompanhar a coleta de dados em campo, gerir equipes de recenseadores, dar suporte em tecnologia da informação, além de promover organização administrativa dos postos de coleta. 

As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida. Também são ofertados benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. 

Os contratos serão temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da pesquisa. 

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Oportunidades no Ceará

Conforme o edital, o estado do Ceará concentra 305 vagas do certame, distribuídas em 58 municípios

Veja a distribuição de vagas por função, no Ceará:

  • 64 vagas de Agente Censitário Administrativo (ACA), sendo 6 em Fortaleza;
  • 68 vagas de Agente Censitário de Informática (ACI), sendo 10 em Fortaleza;
  • 58 vagas para Agente Operacional Regional (AOR);
  • 58 vagas para Agente Censitário Regional (ACR);
  • 57 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS).

>> Veja edital completo

Inscrições 

As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (12) e devem ser feitas até 1º de julho, exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 53,00.

Podem solicitar isenção de pagamento os doadores de medula óssea, e inscritos no CadÚnico.

O certame reserva 25% das vagas para pessoas pretas ou pardas, 5% para indígenas e quilombolas, e 5% para Pessoas com Deficiência (PcD). 

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de setembro de 2026. 

 

 

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