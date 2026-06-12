Cagece oferta 95 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja lista

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abriu 95 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza no mês de julho. As oportunidades são para os cursos de Atendimento ao Cliente, Eletricidade, Excel Básico, e Logística Básica.

As matrículas serão realizadas no dia 27 de junho, de 7h30 às 11h30, na sede da companhia, que fica no bairro Vila União.

Os interessados devem, antes da matrícula, solicitar carta de encaminhamento em qualquer Sine/IDT até o dia 26 de junho. Além dessa carta, é preciso, no ato da inscrição, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 16 anos.

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Como pedir carta de encaminhamento?

Para solicitar a carta de encaminhamento no Sine/IDT, é necessário levar comprovante de endereço em Fortaleza ou Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), número do PIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), identidade e CPF.

A carta não garante a participação no curso escolhido, pois as vagas serão preenchidas por ordem de chegada no dia da inscrição.

O material didático e o certificado de conclusão serão entregues gratuitamente aos alunos, desde que cumpram a frequência mínima exigida.

Veja lista de vagas por curso:

Atendimento ao cliente - 25 vagas

Período das aulas: de 29 de junho a 17 de julho

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a sexta-feira

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Eletricidade - 25 vagas

Período das aulas: de 20 a 26 de julho

Horário das aulas: 17h às 20h, de segunda a sexta-feira

Local das aulas: Cagece Pici (Rua. Hilda Chavante, 1900, Pici, Fortaleza).

Oratória – 25 vagas

Período das aulas: nos dias 3, 4, 10, 11, 24, e 25 de março.

Horário das aulas: 17h às 20h20, de segunda a sexta-feira

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Logística básica – 25 vagas