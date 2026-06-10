Empresa oferta 200 vagas para porteiro, zelador e administrador de condomínio em Eusébio e Maracanaú

A empresa Singular Serviços está ofertando 200 vagas com contratação imediata em Eusébio e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. As oportunidades são voltadas para porteiro, zelador e administrador de condomínio, e também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados devem comparecer aos plantões realizados já nos dias 11 e 12 de junho. Os locais são:

Quinta-feira (11): o plantão será realizado das 9h às 12h, na Avenida Santa Cecília, nº 1378, no Eusébio;

o plantão será realizado das 9h às 12h, na Avenida Santa Cecília, nº 1378, no Eusébio; Sexta-feira (12): a ação ocorre das 10h às 12h, no Sine Maracanaú, localizado na Avenida Yolanda Pontes, nº 17, em Maracanaú.

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Quais documenos levar?

Os interessados nas vagas devem comparecer ao local com:

RG;

CPF;

Currículo atualizado impresso.

No caso de candidatos PcD, também é necessário apresentar o laudo médico.

Cadastro em plataforma de talentos

O diretor comercial da Singular Serviços, Gustavo Lima, afirmou que os currículos recebidos durante os plantões serão cadastrados na plataforma de talentos da empresa.

Os interessados passarão por uma avaliação da equipe de Recursos Humanos e posterior direcionamento dos profissionais. Serão consideradas as vagas disponíveis e os perfis de cada um.

De acordo com Gustavo Lima, diretor comercial da Singular Serviços, os currículos recebidos durante os plantões serão cadastrados na plataforma de talentos da empresa e passarão por avaliação da equipe de Recursos Humanos, que fará o direcionamento dos profissionais conforme o perfil e as vagas disponíveis.

“Após o cadastro inicial do candidato em nossa plataforma, nossa equipe de Recursos Humanos conduz uma análise detalhada para garantir a melhor adequação entre o talento e as oportunidades disponíveis. Caso aprovado, o profissional avança para a etapa final de análise documental e, consequentemente, para a admissão”. Gustavo Lima Diretor comercial

Serviço

Plantão de Empregos da Singular Serviços

Data: 11 de junho (quinta-feira)

Horário: 9h às 12h

9h às 12h Local: Avenida Yolanda pontes, 17.

Avenida Yolanda pontes, 17. Vagas: Zelador, Porteiro e Administrador de Condomínio

Zelador, Porteiro e Administrador de Condomínio Documentos necessários: Currículo impresso, RG e CPF

Currículo impresso, RG e CPF Vagas abertas para Pessoas com Deficiência (PcD), mediante apresentação de laudo médico.

Data: 12 de junho (sexta-feira)