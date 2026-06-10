Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Empresa oferta 200 vagas para porteiro, zelador e administrador de condomínio em Eusébio e Maracanaú

Oportunidades são para contratação imediata e também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Junho de 2026 - 18:06
capa da noticia
Legenda: Interessados devem comparecer ao local com o currículo atualizado e impresso.
Foto: Shutterstock/Hryshchyshen Serhii.

A empresa Singular Serviços está ofertando 200 vagas com contratação imediata em Eusébio e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. As oportunidades são voltadas para porteiro, zelador e administrador de condomínio, e também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados devem comparecer aos plantões realizados já nos dias 11 e 12 de junho. Os locais são:

  • Quinta-feira (11): o plantão será realizado das 9h às 12h, na Avenida Santa Cecília, nº 1378, no Eusébio;
  • Sexta-feira (12): a ação ocorre das 10h às 12h, no Sine Maracanaú, localizado na Avenida Yolanda Pontes, nº 17, em Maracanaú.

Veja também

Imagem da notícia: Ainda dá tempo estudar para o concurso do TJCE? Veja dicas de especialista
Papo Carreira

Ainda dá tempo estudar para o concurso do TJCE? Veja dicas de especialista
Imagem da notícia: Inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira da UFC começam nesta quarta (10)
Papo Carreira

Inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira da UFC começam nesta quarta (10)

Quais documenos levar?

Os interessados nas vagas devem comparecer ao local com: 

  • RG; 
  • CPF;
  • Currículo atualizado impresso.

No caso de candidatos PcD, também é necessário apresentar o laudo médico.

Cadastro em plataforma de talentos

O diretor comercial da Singular Serviços, Gustavo Lima, afirmou que os currículos recebidos durante os plantões serão cadastrados na plataforma de talentos da empresa

Os interessados passarão por uma avaliação da equipe de Recursos Humanos e posterior direcionamento dos profissionais. Serão consideradas as vagas disponíveis e os perfis de cada um. 

De acordo com Gustavo Lima, diretor comercial da Singular Serviços, os currículos recebidos durante os plantões serão cadastrados na plataforma de talentos da empresa e passarão por avaliação da equipe de Recursos Humanos, que fará o direcionamento dos profissionais conforme o perfil e as vagas disponíveis.

“Após o cadastro inicial do candidato em nossa plataforma, nossa equipe de Recursos Humanos conduz uma análise detalhada para garantir a melhor adequação entre o talento e as oportunidades disponíveis. Caso aprovado, o profissional avança para a etapa final de análise documental e, consequentemente, para a admissão”.
Gustavo Lima
Diretor comercial

Serviço

Plantão de Empregos da Singular Serviços

Data: 11 de junho (quinta-feira)

  • Horário: 9h às 12h
  • Local: Avenida Yolanda pontes, 17.
  • Vagas: Zelador, Porteiro e Administrador de Condomínio
  • Documentos necessários: Currículo impresso, RG e CPF
  • Vagas abertas para Pessoas com Deficiência (PcD), mediante apresentação de laudo médico.

Data: 12 de junho (sexta-feira)

  • Horário: 10h às 12h
  • Local: Sine Maracanaú – Avenida Santa Cecília, 1378
  • Vagas: Zelador, Porteiro e Administrador de Condomínio
  • Documentos necessários: Currículo impresso, RG e CPF
  • Vagas abertas para Pessoas com Deficiência (PcD), mediante apresentação de laudo médico.

 

Assuntos Relacionados
Economia/emprego Municípios/eusébio Municípios/maracanaú

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Empresa oferta 200 vagas para porteiro, zelador e administrador de condomínio em Eusébio e Maracanaú
Papo Carreira

Empresa oferta 200 vagas para porteiro, zelador e administrador de condomínio em Eusébio e Maracanaú

Oportunidades são para contratação imediata e também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Redação

Há 58 minutos

Imagem da notícia Inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira da UFC começam nesta quarta (10)
Papo Carreira

Inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira da UFC começam nesta quarta (10)

Oportunidades são para os cursos de alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, português e libras.

Redação

Imagem da notícia Inep abre inscrições para certificadores do Enem; veja quem pode se candidatar
Papo Carreira

Inep abre inscrições para certificadores do Enem; veja quem pode se candidatar

A remuneração pode chegar até R$ 864 por cada dia de atuação.

Redação

Imagem da notícia Ainda dá tempo estudar para o concurso do TJCE? Veja dicas de especialista
Papo Carreira

Ainda dá tempo estudar para o concurso do TJCE? Veja dicas de especialista

Certame oferta 24 vagas imediatas e salário inicial pode chegar a R$ 8 mil.

Renato Bezerra

Imagem da notícia Empresa de internet abre 90 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos
Papo Carreira

Empresa de internet abre 90 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

As oportunidades contemplam cargos comerciais, técnicos e operacionais.

Redação

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (8)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (8)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação

Imagem da notícia Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 130 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos
Papo Carreira

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 130 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, e Caucaia.

Redação

Imagem da notícia Casas de Cultura da UFC: resultado da taxa de isenção será divulgado nesta quarta (3)
Papo Carreira

Casas de Cultura da UFC: resultado da taxa de isenção será divulgado nesta quarta (3)

São ofertadas 1.261 vagas para o segundo semestre de 2026.

Redação

Imagem da notícia Vivo abre mais de 350 vagas para o Programa Jovem Aprendiz; veja como participar
Papo Carreira

Vivo abre mais de 350 vagas para o Programa Jovem Aprendiz; veja como participar

Podem se candidatar jovens entre 14 e 21 anos que estejam matriculados ou que tenham concluído o ensino médio regular.

Redação

Imagem da notícia Concurso Sefaz-CE: prazo para pagamento de taxa de inscrição termina nesta terça (2)
Papo Carreira

Concurso Sefaz-CE: prazo para pagamento de taxa de inscrição termina nesta terça (2)

Boleto deve ser emitido no site da Fundação Carlos Chagas.

Redação

1

2 3 4 5