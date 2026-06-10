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Inscrições para as Casas de Cultura Estrangeira da UFC começam nesta quarta (10)

Oportunidades são para os cursos de alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, português e libras.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Junho de 2026 - 08:00
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Legenda: Provas acontecem em 26 de julho.
Foto: Divulgação / UFC.

Começam nesta quarta-feira (10) as inscrições para o semestre 2026.2 das Casas de Cultura Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ao todo, são ofertadas 762 vagas para ingressantes e 499 para interessados em realizar o teste de nível.

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de julho através do site da banca organizadora. Será necessário pagar uma taxa única no valor de R$ 95 para participar da seleção.

Apesar de ser um curso isento de mensalidades, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior.

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Vagas para primeiro semestre

Para as pessoas que não possuem nenhum conhecimento prévio do idioma escolhido, as vagas estão distribuídas entre as seguintes casas de cultura: 

  • Alemã: 120 vagas;
  • Britânica: 180 vagas;
  • Francesa: 132 vagas;
  • Hispânica: 155 vagas;
  • Italiana: 60 vagas; 
  • Portuguesa: 75 vagas;
  • Curso de Libras: 40 vagas.

Vagas para teste de nível

Para interessados em realizar o teste de nível, eles podem optar pelas casas de cultura: 

  • Alemã: 65 vagas;
  • Britânica: 175 vagas;
  • Francesa: 91 vagas;
  • Hispânica: 118 vagas;
  • Italiana: 50 vagas.

A prova é ideal para quem já possui algum conhecimento do idioma e deseja ser alocado em um nível correspondente ao seu domínio.

Quando serão as provas da Casa de Cultura em 2026?

As provas vão ser realizadas no dia 26 de julho de 2026. Enquanto os candidatos do nível inicial vão responder ao exame no período da manhã, os candidatos do teste de nível vão fazer a prova no período da tarde. 

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