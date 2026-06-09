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Empresa de internet abre 90 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

As oportunidades contemplam cargos comerciais, técnicos e operacionais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Junho de 2026 - 07:01
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Legenda: As seleções acontecem nos dias 15 e 17 de junho.
Foto: Divulgação Brisanet.

A Brisanet abriu 90 novas vagas de emprego para reforçar suas operações comerciais e técnicas em Fortaleza. Para preencher os cargos, a companhia realizará dois mutirões de seleção presencial nos dias 15 e 17 de junho, no bairro Guararapes.

No dia 15 de junho, serão ofertadas 32 vagas para o cargo de promotor de vendas, cinco para promotor de vendas de quiosques, e dois para desenvolvedor de mercado.

Já no dia 17 de junho, a empresa ofertará 41 vagas para operador de serviços de campo, seis para operador de serviços de campo B2B, e quatro para operador de manutenção de fibra ótica. 

Os atendimentos ocorrerão em dois turnos, às 9h e às 14h. Interessados nas vagas do primeiro dia de seletiva devem confirmar inscrição previamente pelo WhatsApp: (85) 92185-0169, e para participar da segunda seleção pelo WhatsApp: (85) 92149-1885.

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Benefícios

Segundo a Brisanet, a remuneração ofertada é compatível com o mercado, e os selecionados ainda contarão com um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação (cartão iFood), plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida e auxílio-creche. 

 

 

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