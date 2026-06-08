Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 130 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos

O Grupo MRH, especializado em gestão de pessoas e serviços no Nordeste, está com 130 vagas de emprego abertas, com parte das oportunidades em Fortaleza e Região Metropolitana. As vagas são voltadas para cargos estratégicos e táticos, além de oportunidades operacionais ligadas à área de locação de mão de obra e serviços.

Entre as 32 vagas efetivas, há posições nas áreas de gestão, operação, comercial e administrativa, contemplando empresas em Fortaleza e em outras regiões.

Já as vagas operacionais somam 31 oportunidades para funções como auxiliar de serviços operacionais, manobrista categoria D, operador de empilhadeira, auxiliar de farmácia, auxiliar de carga e descarga, técnico em segurança do trabalho, assistente administrativo, assistente fiscal, técnico de manutenção e auxiliar de manutenção.

Também são ofertadas 35 vagas para jovem aprendiz, sendo 28 em Fortaleza, 6 em Maracanaú e 1 em Caucaia. As oportunidades contemplam áreas como administrativo, varejo, turismo e hospitalidade, logística e produção, fortalecendo a entrada de jovens no mercado de trabalho por meio da formação prática e acompanhamento profissional.

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Programa de estágio

Os programas de estágio somam 37 vagas, distribuídas entre Fortaleza (33), Eusébio (2) e Caucaia (2). As oportunidades atendem estudantes de áreas como administração, ciências contábeis, engenharia civil, arquitetura, logística, farmácia, enfermagem, tecnologia da informação, direito, marketing, design, moda, gestão financeira, engenharia de produção, recursos humanos e rede de computadores, entre outras.

Interessados devem se candidatar pelo site do Grupo MRH, onde é possível acompanhar a lista de oportunidades e realizar o cadastro. Pelo portal, os candidatos também conferem os requisitos e atribuições de cada vaga.