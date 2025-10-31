Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem ilustra matéria sobre cursos da Cagece.

Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra carcaças de hidrômetros que serão leiloados pela Cagece

Negócios

Cagece promove leilão com lances a partir de R$ 100; veja itens disponíveis

O evento será realizado em 31 de outubro, de forma virtual

Redação 23 de Outubro de 2025
O serviço está disponível para todos os clientes com ligação ativa de água e medidor instalado.

Ceará

Saiba como usar o aplicativo de autoleitura do hidrômetro da Cagece

Aplicativo pode ser usado em sistemas Android e iOS

Redação 20 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.

Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo 17 de Outubro de 2025
Imagem de consumidora com conta de água, que terá aumento de quase 10% no Ceará com revisão extraordinária anunciada pela Cagece

Negócios

Conta de água, que ficará mais cara no Ceará, já compromete até 5% da renda das famílias mais pobres

Revisão extraordinária entra em vigor em novembro e vale para todos os consumidores

Redação 08 de Outubro de 2025
Imagem mostra homem calculando despesas com uma calculadora enquanto segura uma conta de água da Cagece, destacando o tema de controle financeiro e planejamento de gastos.

Negócios

Conta de água no Ceará ficará mais cara a partir de novembro

Cagece anunciou um aumento de 9,73% no valor das tarifas

Carol Melo 07 de Outubro de 2025
Imagem mostra construção abandonada, provavelmente corroída pela maresia, e escombros na Praia do Futuro, próximo de faixa de areia. À esquerda, é possível ver um pedaço do mar.

Opinião

Obras da Dessal devem começar em outubro; Cagece recebe cessão de uso do terreno

De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 24 de Setembro de 2025
A foto mostra a estudante Isabelly Lima segurando um troféu e uma medalha, ambos relacionados às Olimpíadas da Água 2025. O troféu indica que ela ganhou o 1º lugar na categoria Redação. Há sacolas ao fundo, ela está em uma quadra de uma escola.

Ceará

Aos 11 anos, filha de costureira de Fortaleza é 1º lugar nacional nas Olimpíadas da Água

Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição

Clarice Nascimento 24 de Setembro de 2025
Imagem de obras de ligação de esgotamento em rua do bairro Granja Portugal, em Fortaleza

Negócios

Investimento em esgotamento sanitário aumenta renda e produtividade no Ceará: 'Vivíamos doentes'

Os avanços em saúde proporcionados pelo acesso ao saneamento reduzem também as vulnerabilidades econômicas da população

Mariana Lemos 23 de Setembro de 2025
Imagem mostra curso realizado na Cagece

Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos; veja detalhes

Inscrições serão no dia 4 de outubro

Redação 23 de Setembro de 2025
