As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).
O evento será realizado em 31 de outubro, de forma virtual
Aplicativo pode ser usado em sistemas Android e iOS
As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal
Revisão extraordinária entra em vigor em novembro e vale para todos os consumidores
Cagece anunciou um aumento de 9,73% no valor das tarifas
De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras
Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição
Os avanços em saúde proporcionados pelo acesso ao saneamento reduzem também as vulnerabilidades econômicas da população
Inscrições serão no dia 4 de outubro