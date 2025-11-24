Serviço em adutora deixa três áreas da Grande Fortaleza sem água nesta terça (25)

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza, nesta terça-feira (25), uma intervenção de melhoria operacional na adutora que abastece Sabiaguaba, Precabura e o complexo residencial Alphaville.

Para permitir o trabalho das equipes, o fornecimento de água será interrompido das 22h às 4h.

Veja também Ceará Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas Ceará Veja bairros de Fortaleza mais afetados por ocorrências ligadas a riscos climáticos

A manutenção é preventiva e inclui a substituição de uma válvula da adutora Porto das Dunas, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e garantir a continuidade do abastecimento nas áreas atendidas.

De acordo com a companhia, o abastecimento começará a ser restabelecido logo após a conclusão dos serviços.

Como o sistema funciona por pressão, a normalização completa está prevista para ocorrer até o fim da próxima quarta-feira (26).