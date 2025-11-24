Serviço em adutora deixa três áreas da Grande Fortaleza sem água nesta terça (25)
A normalização do serviço está prevista para quarta-feira (26).
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza, nesta terça-feira (25), uma intervenção de melhoria operacional na adutora que abastece Sabiaguaba, Precabura e o complexo residencial Alphaville.
Para permitir o trabalho das equipes, o fornecimento de água será interrompido das 22h às 4h.
Veja também
A manutenção é preventiva e inclui a substituição de uma válvula da adutora Porto das Dunas, com o objetivo de aumentar a segurança operacional e garantir a continuidade do abastecimento nas áreas atendidas.
De acordo com a companhia, o abastecimento começará a ser restabelecido logo após a conclusão dos serviços.
Como o sistema funciona por pressão, a normalização completa está prevista para ocorrer até o fim da próxima quarta-feira (26).