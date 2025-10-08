Conta de água, que ficará mais cara no Ceará, já compromete até 5% da renda das famílias mais pobres

A revisão tarifária anunciada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) vai encarecer a conta de água dos cearenses, com um peso maior para as famílias mais pobres. O aumento de 9,73% sobre as tarifas da companhia entra em vigor em 5 de novembro.

As despesas com água comprometem entre 3% e 5% do orçamento das famílias que vivem com um salário mínimo, segundo cálculo do conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Thiago Holanda. Já um estudo do Instituto Trata Brasil, de 2021, aponta que as famílias mais pobres destinam, em média, 3,7% da renda ao pagamento da conta de água.

“É um custo muito importante para uma família, principalmente porque é um gasto que você não consegue simplesmente não ter. É um reajuste mais elevado do que se estava esperando, e acaba afetando o bolso das famílias mais vulneráveis”, afirma.

Questionada sobre quantas pessoas serão impactadas pelo reajuste no Ceará, a Cagece não informou.

Reajuste também impacta o preço de alimentos e serviços

Thiago aponta que outros estados brasileiros também registraram reajustes acima do esperado. Como a água é um bem essencial utilizado por toda a cadeia produtiva, o reajuste deve influenciar também no aumento de preço de alimentos e serviços.

“Alguns alimentos estão baixando de preço, mas a média geral da cesta de alimentos está um pouco maior. Juntando isso com o aumento da água, a gente pode ver uma corrosão do poder de compra das famílias. O salário vai estar um pouco mais restrito”, avalia.

Quanto a conta de água ficará mais cara para o consumidor?

O valor médio dos serviços de água e esgoto passa de R$ 6,29 para R$ 6,90 por metro cúbico - equivalente a mil litros. O aumento na conta de água das famílias com consumo mínimo será de pelo menos R$ 9,15, calcula Thiago Holanda, conselheiro do Corecon.

Para um consumo básico de 15 m³, a fatura passará de R$ 94,35 para R$ 103,50.

O especialista ressalta que o consumo varia a depender da localidade e número de moradores. Também é preciso considerar o valor destinado ao tratamento de esgoto e eventuais taxas.

ARRECADAÇÃO DA CAGECE DEVE AUMENTAR EM R$ 240 MILHÕES

A revisão extraordinária vale para todas as categorias de consumo dos municípios atendidos pela Cagece. A nova tarifa foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) na última quinta-feira (2).

Segundo a companhia, a arrecadação anual deve crescer em cerca de R$ 240 milhões. “Os recursos serão necessários para promover o equilíbrio econômico-financeiro da companhia e garantir tanto a prestação de serviços de forma eficiente”, aponta.

O montante também deve viabilizar a universalização dos serviços de esgoto e melhoria da eficiência operacional, atendendo o Marco Legal do Saneamento.

“O cálculo da revisão tarifária é realizado conforme a Resolução nº 274, de 24 de julho de 2020, da ARCE, que considera um reequilíbrio do modelo econômico-financeiro baseado em parâmetros relacionados a investimentos, custos e despesas operacionais necessários para a boa prestação dos serviços”, diz a Cagece.

Em 2024, a revisão extraordinária aprovada foi de 8%. Já em 2023, houve aumento de 14,39% do valor médio do serviço de água e esgoto no Ceará.