Sozinha, Fortaleza gera mais empregos do que nove estados brasileiros; veja ranking

O saldo de empregos de carteira assinada (admissões menos desligamentos) registrado em Fortaleza entre janeiro e agosto deste ano foi maior que o de nove estados brasileiros.

Isso significa que a Capital gerou, sozinha, mais vagas que o Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo a pesquisa, o saldo de Fortaleza (18.615) foi cerca de 586% maior que o de Horizonte (2.714), segunda colocada no ranking de municípios cearenses que mais geraram empregos de carteira assinada em 2025 até agosto. Na terceira colocação está Juazeiro do Norte, com 2.158 vagas.

Na visão da Conselheira do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-Ce) e Diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Ceará (Abrh/CE), Desirée Mota, Fortaleza mantém uma performance relativamente alta na geração de vagas formais.

A economista considera vantagens econômicas da Capital fatores como:

Economia mais diversificada;

Aglomerado urbano;

Economia de escala, que atrai investimentos, facilita logística e oferece infraestrutura mais robusta (mercado de trabalho, oferta de serviços de apoio, instituições de ensino, conectividade);

Maior demanda interna: consome mais bens e serviços, o que sustenta empregos em diversos setores.

Além disso, Desirée ressalta que “muitas pessoas de municípios próximos podem se deslocar para Fortaleza para trabalhar, o que pode diluir a criação de postos no município menor, concentrando a geração de empregos na Capital”.

Levando em consideração o mesmo período de tempo, o Ceará é o terceiro estado do Nordeste em saldo de empregos (40.518), atrás da Bahia (88.679) e de Pernambuco (45.899).

Já o Nordeste é a terceira região brasileira que mais gerou vagas de carteira assinada (261.908), atrás somente do Sudeste (690.306) e do Sul (267.149).

Saldo de empregos com carteira assinada de janeiro a agosto de 2025 Posição Local Saldo 1 Fortaleza 18.615 2 Amazonas 18.415 3 Rio Grande do Norte 15.397 4 Tocantins 10.610 5 Rondônia 10.533 6 Sergipe 8.711 7 Amapá 6.548 8 Acre 4.774 9 Roraima 2.688 10 Alagoas -2.658

Maioria no saldo de vagas de Fortaleza é de homens jovens com ensino médio completo

De acordo com o relatório, o maior saldo de contratações na Capital entre janeiro e agosto de 2025 foi de pessoas com ensino médio completo, entre 18 e 24 anos. Além disso, o saldo de homens contratados (11.429) foi maior que o de mulheres (7.186).

Esse perfil se destaca para trabalhos operacionais, cujas vagas estão mais em alta no mercado de trabalho fortalezense. É o que defende a diretora da AGIRH Consultoria Organizacional, Isabela Edson.

Paralelamente, a especialista aponta áreas que apresentam maior número de oportunidades do que profissionais qualificados, como os setores comercial, de marketing e contábil.

“Fortaleza tem sido referência na área logística, de data centers, na área de Tecnologia da Informação (TI), então oportunidades nessas áreas também estão acima do mercado. Eu vejo o Ceará como muito estratégico”, ressalta.

Segundo o Novo Caged, a atividade econômica que gerou mais vagas de carteira assinada em Fortaleza foi Serviços ( 9.581), seguida de Construção (5.881), Indústria (3.258), Agropecuária (62) e Comércio (-167). Os números são referentes ao período de tempo entre janeiro e agosto deste ano.

“Dentro dos serviços, atividades ligadas à administração pública, educação, saúde e atividades administrativas tiveram destaque”, indica Desirée Mota.