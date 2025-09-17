Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego e estágio no Ceará; veja cargos
As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e na região do Cariri
O Grupo MRH, especializado em gestão de pessoas e serviços no Nordeste, está com mais de 100 vagas de emprego e estágio abertas, entre oportunidades efetivas e temporárias. Os postos de trabalho estão distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e na região do Cariri, no Interior do Estado.
Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar no site da empresa, onde também é possível consultar os requisitos e atividades de cada ocupação.
Cargos e tipos de vagas
Das 27 vagas efetivas disponíveis, 14 são táticas, oito estratégicas e cinco operacionais. Os cargos incluem gerente de logística, head comercial de tecnologia, coordenador de produção, engenheiro civil, consultor de serviços, consultor comercial e técnico de edificações.
Também são ofertadas 30 vagas temporárias para funções como auxiliar de depósito (PCD), eletricista, auxiliar de manutenção, técnico em mecânica, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de serviços gerais, camareira, mecânico de refrigeração, pedreiro, serralheiro e operador de processos. Os contratos variam entre 30 e 180 dias, conforme a empresa contratante.
O grupo disponibiliza ainda mais de 50 vagas para jovens em início de carreira, sendo 30 para aprendizes nas áreas de administração, logística, varejo e produção, e 21 para estágios em setores como administração, contabilidade, design gráfico, economia, recursos humanos, direito, segurança do trabalho e engenharia civil.