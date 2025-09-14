Prefeitura de Morrinhos abre 459 vagas para cargos em mais de 35 áreas; confira detalhes
Inscrições seguem até o dia 6 de outubro
A Prefeitura de Morrinhos, no Interior do Ceará, abriu um concurso público com 459 vagas, distribuídas em mais de 30 áreas. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.
Além disso, o edital ainda conta com 260 vagas de cadastro de reserva.
Os salários variam de R$ 1,5 mil e R$ 4,7 mil. Já as cargas horárias podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo.
O concurso contará com duas etapas, sendo:
- Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos
- Prova de títulos: de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior
Como se inscrever?
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto Consulpam entre os dias 12 de setembro até o dia 6 de outubro.
O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito somente por meio de boleto bancário, variando a depender do nível de escolaridade. Confira:
- Nível fundamental: R$ 65
- Nível médio: R$ 95
- Nível superior: R$ 140
No entanto, podem solicitar isenção: doadores de medula óssea, pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico e doadores de sangue.
Lista das vagas disponíveis
As vagas disponíveis são:
- Agente administrativo: 8 vagas e 5 de cadastro de reserva
- Assistente social: 4 vagas e 5 de cadastro de reserva
- Auxiliar de bombeiro hidráulico: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Auxiliar de eletricista: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Auxiliar de serviços gerais: 74 vagas e 23 de cadastro de reserva
- Bombeiro hidráulico: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Cirurgião dentista: 6 vagas e 3 de cadastro de reserva
- Cozinheiro: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Educador físico: 0 vagas e 2 de cadastro de reserva
- Eletricista: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Enfermeiro: 8 vagas e 6 de cadastro de reserva
- Farmacêutico/bioquímico: 0 vagas e 2 de cadastro de reserva
- Fisioterapeuta: 0 vagas e 3 de cadastro de reserva
- Fonoaudiólogo: 1 vaga e 1 de cadastro de reserva
- Médico veterinário: 0 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Merendeira: 25 vagas e 5 de cadastro de reserva
- Motorista – categoria B: 9 vagas e 2 de cadastro de reserva
- Motorista de ambulância: 10 vagas e 8 de cadastro de reserva
- Motorista de transporte escolar: 20 vagas e 10 de cadastro de reserva
- Nutricionista: 3 vagas e 2 de cadastro de reserva
- Pedreiro: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Porteiro: 21 vagas e 6 de cadastro de reserva
- Psicólogo: 5 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Psicopedagogo: 2 vagas e 2 de cadastro de reserva
- Recepcionista: 12 vagas e 8 de cadastro de reserva
- Servente de pedreiro: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Técnico em planejamento e controle: 0 vagas e 1 de cadastro de reserva
- Técnico de enfermagem: 12 vagas e 10 de cadastro de reserva
- Técnico de radiologia: 3 vagas e 2 de cadastro de reserva
- Técnico de saúde bucal: 6 vagas e 3 de cadastro de reserva
- Terapeuta ocupacional: 1 vaga e 1 de cadastro de reserva
- Técnico em licença ambiental: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Fiscal ambiental: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva
- Professor de educação infantil (creche e pré-escola): 50 vagas e 35 de cadastro de reserva
- Professor de ensino fundamental I – anos iniciais: 60 vagas e 50 de cadastro de reserva
- Professor de ensino fundamental II – área de linguagens: 15 vagas e 10 de cadastro de reserva
- Professor de ensino fundamental II – área de ciências da natureza: 10 vagas e 8 de cadastro de reserva
- Professor de ensino fundamental II – área de ciências humanas: 10 vagas e 7 de cadastro de reserva
- Professor de ensino fundamental II – matemática: 15 vagas e 10 de cadastro de reserva
- Agente de combate às endemias: 8 vagas e 4 de cadastro de reserva
- Agente comunitário de saúde – ESF São Luís i: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva
- Agente comunitário de saúde – ESF Espinho dos Lopes: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva
- Agente comunitário de saúde – Bom Princípio: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva
- Agente comunitário de saúde – ESF Sítio Alegre I: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva
- Agente comunitário de saúde – ESF Sítio Alegre II: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva
Quais os pré-requisitos para concurso?
Para participar, o candidato precisa preencher diversos pré-requisitos, como:
- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa
- Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse
- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo
- Não registrar antecedentes criminais que impliquem perda ou óbice para assumir o cargo público
- Não ser aposentado por invalidez
Cronograma do concurso
Dentre as principais datas divulgadas no edital, estão:
- Pedido de isenção da taxa de inscrição: 15/09 e 16/09
- Inscrição do concurso: 12/09 a 06/10
- Resultado dos pedidos de isenção: 02/10
- Divulgação do cartão de identificação do candidato e do local de prova: 08/12
- Aplicação das provas objetivas (nível fundamental): 13/12
- Aplicação das provas objetivas (nível médio e superior): 14/12
- Resultado das provas objetivas: 05/01
- Prova de títulos: 06/01/2026 a 08/01/2026
- Avaliação de Heteroidentificação: 04/02/2026
- Resultado final do concurso: 13/02/2026