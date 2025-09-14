Prefeitura de Morrinhos abre 459 vagas para cargos em mais de 35 áreas; confira detalhes

A Prefeitura de Morrinhos, no Interior do Ceará, abriu um concurso público com 459 vagas, distribuídas em mais de 30 áreas. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

Além disso, o edital ainda conta com 260 vagas de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1,5 mil e R$ 4,7 mil. Já as cargas horárias podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo.

O concurso contará com duas etapas, sendo:

Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos Prova de títulos: de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto Consulpam entre os dias 12 de setembro até o dia 6 de outubro.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito somente por meio de boleto bancário, variando a depender do nível de escolaridade. Confira:

Nível fundamental: R$ 65

R$ 65 Nível médio: R$ 95

R$ 95 Nível superior: R$ 140

No entanto, podem solicitar isenção: doadores de medula óssea, pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico e doadores de sangue.

Lista das vagas disponíveis

As vagas disponíveis são:

Agente administrativo: 8 vagas e 5 de cadastro de reserva

Assistente social: 4 vagas e 5 de cadastro de reserva

Auxiliar de bombeiro hidráulico: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva

Auxiliar de eletricista: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva

Auxiliar de serviços gerais: 74 vagas e 23 de cadastro de reserva

Bombeiro hidráulico: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva

Cirurgião dentista: 6 vagas e 3 de cadastro de reserva

Cozinheiro: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva

Educador físico: 0 vagas e 2 de cadastro de reserva

Eletricista: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva

Enfermeiro: 8 vagas e 6 de cadastro de reserva

Farmacêutico/bioquímico: 0 vagas e 2 de cadastro de reserva

Fisioterapeuta: 0 vagas e 3 de cadastro de reserva

Fonoaudiólogo: 1 vaga e 1 de cadastro de reserva

Médico veterinário: 0 vagas e 1 de cadastro de reserva

Merendeira: 25 vagas e 5 de cadastro de reserva

Motorista – categoria B: 9 vagas e 2 de cadastro de reserva

Motorista de ambulância: 10 vagas e 8 de cadastro de reserva

Motorista de transporte escolar: 20 vagas e 10 de cadastro de reserva

Nutricionista: 3 vagas e 2 de cadastro de reserva

Pedreiro: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva

Porteiro: 21 vagas e 6 de cadastro de reserva

Psicólogo: 5 vagas e 4 de cadastro de reserva

Psicopedagogo: 2 vagas e 2 de cadastro de reserva

Recepcionista: 12 vagas e 8 de cadastro de reserva

Servente de pedreiro: 2 vagas e 1 de cadastro de reserva

Técnico em planejamento e controle: 0 vagas e 1 de cadastro de reserva

Técnico de enfermagem: 12 vagas e 10 de cadastro de reserva

Técnico de radiologia: 3 vagas e 2 de cadastro de reserva

Técnico de saúde bucal: 6 vagas e 3 de cadastro de reserva

Terapeuta ocupacional: 1 vaga e 1 de cadastro de reserva

Técnico em licença ambiental: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Fiscal ambiental: 1 vaga e 2 de cadastro de reserva

Professor de educação infantil (creche e pré-escola): 50 vagas e 35 de cadastro de reserva

Professor de ensino fundamental I – anos iniciais: 60 vagas e 50 de cadastro de reserva

Professor de ensino fundamental II – área de linguagens: 15 vagas e 10 de cadastro de reserva

Professor de ensino fundamental II – área de ciências da natureza: 10 vagas e 8 de cadastro de reserva

Professor de ensino fundamental II – área de ciências humanas: 10 vagas e 7 de cadastro de reserva

Professor de ensino fundamental II – matemática: 15 vagas e 10 de cadastro de reserva

Agente de combate às endemias: 8 vagas e 4 de cadastro de reserva

Agente comunitário de saúde – ESF São Luís i: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva

Agente comunitário de saúde – ESF Espinho dos Lopes: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva

Agente comunitário de saúde – Bom Princípio: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva

Agente comunitário de saúde – ESF Sítio Alegre I: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva

Agente comunitário de saúde – ESF Sítio Alegre II: 1 vaga e 0 de cadastro de reserva

Quais os pré-requisitos para concurso?

Para participar, o candidato precisa preencher diversos pré-requisitos, como:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo

Não registrar antecedentes criminais que impliquem perda ou óbice para assumir o cargo público

Não ser aposentado por invalidez

Cronograma do concurso

Dentre as principais datas divulgadas no edital, estão: