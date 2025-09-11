Grupo São Luiz abre mais de 400 vagas de emprego no Ceará; saiba como se candidatar

O Grupo São Luiz está com mais de 400 vagas de emprego abertas em unidades da rede no Ceará. As oportunidades são para diferentes funções, entre elas as de operador de caixa, empacotador e auxiliar de serviços gerais. (Veja a lista completa abaixo)

As vagas, que também estão disponíveis para Pessoa com Deficiência (PCD), são para suprir as demandas do plano de expansão da companhia, com a abertura de novas lojas.

A região do município de Aquiraz concentra a maior parte das vagas, com contratações previstas para as unidades que ficarão localizadas no Porto das Dunas e no Villas Jardins.

O Grupo São Luiz compreende as marcas São Luiz Supermercado, Mercadão e Mini.

Vagas

Operador de caixa;

Empacotador;

Auxiliar de serviços gerais;

Repositor;

Atendente;

Prevenção de perdas;

Jovem aprendiz.

Como se inscrever?

Para participar do processo seletivo, é necessário acessar esta página. No site, os candidatos podem cadastrar o currículo, além de conferir todas as oportunidades abertas e os locais disponíveis.

Entre os benefícios, o São Luiz oferta vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, dentre outros. O grupo também oferece iniciativas como plantão psicológico, apoio à psicoterapia e plantão nutricional e financeiro.

>> Envio de currículos neste link