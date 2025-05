Mercadão São Luiz inaugura primeira loja de Caucaia em novo shopping da cidade

O Grupo São Luiz, através da bandeira Mercadão, vai abrir a primeira loja da rede nesta terça-feira (20) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O novo supermercado vai funcionar a partir das 11 horas, e segue a linha do contexto de expansão da marca rumo a locais mais distantes da área nobre da Capital.

A unidade será inaugurada no Harmony Mall Rota do Sol, novo shopping de Caucaia, localizado no início da Via Estruturante (CE-085), principal ligação para as praias do Litoral Oeste do Estado. Cerca de 100 empregos serão gerados.

Essa abertura foi confirmada por Severino Ramalho Neto, sócio-conselheiro do Grupo São Luiz, em entrevista ao Diário do Nordeste durante a realização do Cenários do Varejo 2025 , realizado nesta sexta-feira (16) no Shopping RioMar Fortaleza.

O local contará com infraestrutura robusta, com 1,8 mil metros quadrados (m²) de área de venda, além de contar com um amplo estacionamento. De acordo com informações do grupo, a proposta dessa unidade é chegar na região com um mix completo de produtos, além de levar pela primeira vez para Caucaia a bandeira São Luiz.

Próxima abertura será de Mercadinho em área nobre da Capital

Essa é a segunda inauguração do Grupo São Luiz em 2025, ambas fora de Fortaleza. Em março, a empresa abriu uma nova unidade, também do Mercadão, em Juazeiro do Norte.

Conforme Severino Ramalho Neto, as próximas duas aberturas devem acontecer ainda em 2025 e todas com a bandeira Mercadinhos. São as lojas localizadas no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, e no Porto das Dunas, em Aquiraz.

A unidade do Dionísio Torres será inaugurada "antes de julho", de acordo com o sócio-conselheiro do grupo. Na sequência, sem uma data definida, será a vez do segundo Mercadinhos São Luiz do Porto das Dunas.

Consta ainda a inauguração de mais um quinto estabelecimento neste ano, da bandeira Mercadão, em Fortaleza. Será a unidade do bairro Parreão, localizada na avenida Borges de Melo. Todas as aberturas fazem parte do planejamento do grupo anunciado no início deste ano, de cinco lojas e geração de 500 empregos diretos.

Em 2024, o Grupo São Luiz superou o Cometa Supermercados e se tornou a maior empresa de varejo alimentar do Ceará, com faturamento de R$ 1,62 bilhão no ano passado, alta de 20,3% na comparação com 2023. Os dados são do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

