São Luiz confirma loja no lugar de antigo Pão de Açúcar em Fortaleza; veja localização

O Grupo São Luiz confirmou a abertura de uma nova unidade. Trata-se do Mercadinhos São Luiz do bairro Dionísio Torres. A rede assume o estabelecimento onde anteriormente funcionava o Pão de Açúcar, no cruzamento das avenidas Senador Virgílio Távora e Antônio Sales, fechado em outubro de 2024.

Será a 21ª loja do Mercadinhos São Luiz, que conta com lojas, sobretudo em Fortaleza, mas também em Juazeiro do Norte, Aquiraz, Eusébio e Sobral. Ao todo, 100 empregos serão gerados na unidade do Dionísio Torres.

A previsão de abertura da unidade é para 2025, sem um mês definido para a inauguração. O Mercadinhos São Luiz é uma das três bandeiras do grupo, que conta ainda com Mercadão e Mini no portfólio.

"Temos o objetivo de ampliar nossa atuação para além de Fortaleza e consolidar o São Luiz em outras regiões do estado. Para isso, seguimos alinhados às demandas de mercado, analisando o perfil e o potencial de cada região", enfatiza Fernando Ramalho, diretor-presidente do Grupo São Luiz.

Veja também Negócios Ceará atinge recorde de R$ 3,7 bilhões em financiamentos imobiliários com recursos da poupança Negócios Seara Praia Hotel encerra atividades em Fortaleza após mais de 40 anos; superprédio vai ocupar terreno Negócios Americanas fecha segunda unidade em Fortaleza no intervalo de dois meses; saiba qual

CINCO NOVAS LOJAS EM 2025

A confirmação da nova loja no bairro Dionísio Torres veio acompanhada da projeção de mais quatro novos estabelecimentos para este ano. Além do Mercadinhos em Fortaleza, a região do Porto das Dunas, em Aquiraz, também ganhará um novo estabelecimento da bandeira.

O destaque das inaugurações, no entanto, fica por conta do Mercadão. A bandeira, que dobrou de tamanho em 2024, passando a contar com oito lojas, deverá ter três novas inaugurações neste ano. O grupo não confirmou a data exata das aberturas.

As novas unidades ficarão localizadas no bairro Parreão, em Fortaleza, na avenida Borges de Melo, além da Caucaia e em Juazeiro do Norte. Com isso, o Mercadão deve encerrar 2025 com 11 lojas em funcionamento. Além da Capital, os estabelecimentos da bandeira estão localizados em Crato e em Maracanaú.

“O Mercadão foi projetado com a missão de trazer marcas selecionadas com preços mais competitivos. Apostamos neste formato por entender o perfil do consumidor, oferecendo uma experiência diferente da compra nas lojas tradicionais, sem perder a qualidade e a confiança que temos na relação com o nosso público”, observa Fernando Ramalho.

Legenda: Grupo São Luiz mantém foco em expansão da bandeira Mercadão Foto: Fabiane de Paula

Cada unidade do Grupo São Luiz deve gerar cerca de 100 novos empregos, o que deve fazer com que, até o fim de 2025, a empresa encerre o ano com pelo menos 500 novos postos de trabalho formados.

Com as cinco inaugurações prometidas, o Grupo São Luiz deve encerrar 2025 com 34 lojas, alinhado “estrategicamente”, segundo a empresa, com o plano projetado de 38 estabelecimentos em funcionamento no Ceará até 2026.