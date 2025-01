Americanas fecha segunda unidade em Fortaleza no intervalo de dois meses; saiba qual

A rede de lojas Americanas fechou mais uma loja em Fortaleza. Desta vez, foi a unidade da Avenida Professor Gomes de Matos, no bairro Montese. O encerramento das atividades ocorreu no último dia 24 de janeiro.

Questionada sobre o fechamento, a varejista informou que o processo de abertura e fechamento de lojas "faz parte do curso normal do varejo, somado ao plano de transformação da companhia, que prevê ajustes de curto e médio prazos, com foco na rentabilidade e otimização do negócio".

A companhia reforçou ainda, em nota, que tem um plano de crescimento pela região, com "a relevância do Nordeste para o negócio". Isso inclui a loja aberta no fim do ano passado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. "

Alternativa para os clientes

Com esse fechamento, a unidade mais próxima, segundo a rede varejista, fica no Shopping Parangaba, localizado na Rua Germano Franck, 300. Além disso, os clientes também podem usar o site ou o app. Ao todo, as Americanas possuem 1,6 mil lojas espalhadas por todo o País.

"A região conta atualmente com mais de 400 lojas da marca, sendo 80 unidades no estado do Ceará".

Segundo fechamento em dois meses

Em recuperação judicial desde 2023, essa é a segunda loja fechada nos últimos dois meses. Em dezembro, a rede fechou a unidade localizada na Avenida Bezerra de Menezes, na Parquelândia, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Após instaurada a crise, com um rombo de R$ 20 bilhões, também foram encerradas as atividades em unidades localizadas no Dionísio Torres e Meireles.