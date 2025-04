M. Dias Branco decide: só usa ovos de galinhas livres

Novidade na área de alimentos! A empresa cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos e dono de marcas tradicionais como Adria, Piraquê, Vitarella, Fortaleza e Isabela, anunciou hoje que, desdeoutubro do ano passado, está utilizando apenas ovos de galinhas livres (cage-free) na produção nacional de seus alimentos.

A empresa assinou o Compromisso Cage-free em 2019 em parceria com a Mercy For Animals – instituição internacional que promove o bem-estar animal – estabelecendo que iria utilizar apenas ovos de galinhas livres até dezembro deste ano de 2025.

“Foi um trabalho árduo, que envolveu mapeamento e desenvolvimento de novos fornecedores, análise de formulação de produtos que levam ovos e elaboração de contratos de longo prazo”, como explica Gabriela Moura Moraes, gerente Corporativo de Suprimentos da M. Dias Branco.

“É uma grande satisfação anunciar que, como parte dos nossos compromissos de sustentabilidade e bem-estar animal, conseguimos, agora, cumprir a meta com mais de um ano de antecedência”, ressaltou ela, que acrescentou:

“A proporção do tamanho desse mercado versus o do ovo tradicional ainda é pequena, representa cerca de 2% a 4% da quantidade de ovos consumidos no Brasil. Isso traz uma complexidade adicional porque é um mercado em desenvolvimento. Conseguimos achar os parceiros adequados para seguirmos juntos em contratos de fornecimentos com a garantia de volume a longo prazo”.

Ela disse que a maioria das galinhas que produzem ovos para consumo humano passa a maior parte de suas vidas confinadas em gaiolas.

“Por se tratar de uma prática que causa grande sofrimento físico e psicológico ao animal, o seu confinamento vem sendo banido em diversas regiões. Mais de 2 mil empresas no Brasil e no mundo já anunciaram adesão a esse movimento global. Neste contexto, o compromisso de M. Dias Branco em não utilizar ovos de galinhas confinadas em gaiolas é um importante passo para promover padrões mais éticos e sustentáveis no setor alimentício brasileiro, além de atender às expectativas do público consumidor por melhores condições na maneira como esses alimentos são produzidos", afirma Janaína Revito, especialista de Relações Corporativas da Mercy For Animals no Brasil.

Nas fábricas de M. Dias Branco, a principal linha de produtos que levam ovo integral e clara na formulação são as massas com ovos, disponíveis em quase todo o portfólio de marcas da empresa. Mas há também bolinhos com ovos na formulação de marcas como Treloso e Richester.

“Foi feito um trabalho de prospecção, fomento e engajamento das indústrias produtoras de ovos cage-free no Brasil”, revela Millena Vitor, especialista de Suprimentos da M. Dias Branco. Ela conta que os ovos de galinhas livres representam de 1% a 3% das matérias-primas usadas nas formulações.

Neste momento, M. Dias Branco está iniciando o processo com a Certified Humane Brasil, para obtenção do selo Bem-estar Animal.

“Além do compromisso da companhia com a sustentabilidade, percebemos um interesse crescente dos consumidores por marcas que se preocupam com as condições em que vivem os animais em suas cadeias de produção. Esse pode ser mais um diferencial de nossos produtos”, finaliza Millena.