Americanas fecha tradicional loja de rua em Fortaleza após 17 anos; saiba onde

Pouco mais de um ano após encerrar as atividades na Avenida Senador Virgílio Távora, outra tradicional unidade das Lojas Americanas em uma importante avenida de Fortaleza foi fechada. O estabelecimento ocupava o número 871 A da Av. Bezerra de Menezes, no bairro Parquelândia, em frente ao Instituto dos Cegos.

Legenda: Na porta do estabelecimento, um aviso informa aos clientes que a unidade foi encerrada

A loja foi fechada na véspera de Natal, no último dia 24 de dezembro. Na porta, um aviso informa aos clientes o encerramento. "Continuaremos disponíveis a te atender na nossa unidade mais próxima, que fica na Avenida Bezerra de Menezes, 2450 — North Shopping Fortaleza ou através do nosso app americanas.com".

Americanas confirma fechamento de loja e abertura de nova unidade no Ceará

A reportagem demandou as Lojas Americanas para mais informações sobre a decisão. A empresa confirmou o fechamento, mas ressaltou que o encerramento da unidade "não impacta os consumidores, que ainda podem adquirir produtos e serviços no site, app e nas mais de 80 unidades do estado do Ceará".

"O processo de abertura e fechamento de lojas faz parte do curso normal do varejo somado ao plano de transformação da companhia, que prevê ajustes imediatos, de curto e médio prazos, com foco na rentabilidade e otimização do negócio”, declarou a empresa.

Ao mesmo tempo, a Americanas abriu uma nova loja no Ceará. No Terrazo Shopping, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, a companhia inaugurou uma unidade nos últimos dias de 2024. De acordo com a empresa, o estabelecimento dá "início à experimentação de abertura de lojas em outras cidades do Nordeste do País".

No Nordeste, conforme dados das Lojas Americanas, são mais de 400 estabelecimentos. Somente no estado do Ceará, esse número chega a mais de 80 unidades espalhadas em todas as regiões.

A companhia entrou em processo de recuperação judicial em janeiro de 2023, após revelar fraude contábil de R$ 25 bilhões. Em entrevista ao jornal O Globo em agosto de 2024, o CEO da Americanas, Leonardo Coelho, a previsão é de fechamento líquido (o que inclui o saldo da diferença entre inaugurações e encerramentos) de menos de 100 lojas até o final deste ano.

Conforme balanço divulgado pela empresa, entre 2023 e junho de 2024, a Americanas fechou 181 lojas no País. A ideia da companhia é reforçar a gama de produtos das lojas físicas com itens mais baratos, como eletroportáteis, alimentos, bebidas e higiene.