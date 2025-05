Amazon capacita jovens em Itaitinga com foco no 1º emprego

A Amazon e o Instituto Aliança estão capacitando 100 jovens, de 17 a 24 anos, em um curso de formação profissional em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O objetivo da iniciativa é criar oportunidades de formação e emprego na região que abriga o Centro de Distribuição da empresa de e-commerce. O projeto conta com parceria da Prefeitura do Município



O curso “Rotas e Travessias” é um dos programas de formação profissional gratuita e online oferecidos. Os participantes têm ensino médio completo em escola pública. As aulas seguirão até junho.

A formação desenvolve competências socioemocionais, digitais, de comunicação e atitudes empreendedoras. O curso tem formato online com atividades realizadas em plataforma de videoconferência. A meta, após a certificação, é superar 70% de jovens empregados.

“A Educação é um pilar fundamental de investimento social da Amazon, motivo pelo qual estamos sempre buscando apoiar iniciativas de capacitação como as que são oferecidas pelo Instituto Aliança”, afirmou Juliana Sá, líder de Impacto Social da Amazon Brasil.



Nesta semana, o projeto recebeu visita do prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares, e do vice-prefeito, Celso Rodrigues.