Nordeste tem maior quantidade de assentos em voos para Europa da história

Cinco capitais nordestinas – Fortaleza, Salvador, Natal, Recife e Maceió – têm neste ano cerca de 1,2 milhão de assentos em voos de ida e volta para destinos europeus.

O número de assentos é o maior no período de 2000 a 2025, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Você já pode “descer” menos para Guarulhos para ir a Europa, pois, em 2025. Esse número está crescendo praticamente toda semana com informações recentes de incremento de voos.

O ano de 2025 supera ainda 2019, período anterior à pandemia de Covid. Em 2019, foram 1,11 milhão de assentos em voos de/para Europa.

Foi o auge da Air France-KLM em Fortaleza, segundas frequências da TAP em Recife, crescimento da Air Europa em Salvador.

A companhia alemã Condor ainda estava presente em Fortaleza, e a Cabo Verde Airlines ligava algumas cidades à Europa com conexão na cidade de Praia (não entra na nossa contabilidade, por ser país africano).

Desde então, saíram a Condor e a KLM. E agora, o Nordeste tem TAP, Air France, Air Europa e Latam.

Teremos ainda, a partir de junho, a Azul e o retorno da espanhola Iberia em dezembro deste ano.

É verdade que parte desse bom crescimento em assentos para Europa é consequência da redução de assentos para os EUA. Latam e Azul fizeram isso em Fortaleza e Recife, respectivamente.

Ademais, diversas companhias aéreas mencionaram ter identificado um aumento de demanda para a Europa.

Saindo do Nordeste, os assentos a Europa serão principalmente para as cidades de:

Lisboa: 396.395

Paris: 104.394

Madri: 82.167

Porto: 17.167

Em 2026, deverá ser ainda melhor em termos de oferta de assentos, uma vez que a Iberia só inicia seus voos a Madri a partir de Fortaleza próximo ano, em janeiro, e já prevê cinco frequências semanais em abril

Lisboa

O incremento de assentos para Lisboa foi garantido com o início do voo internacional da Latam para Fortaleza.

Os resultados dos primeiros voos têm sido tão bons em termos de avião cheio, que esperamos ansiosos pela possibilidade de incremento de frequências, sobretudo para o segundo semestre do ano.

Ademais há muitos anos, Lisboa é a cidade melhor conectada ao Nordeste, por conta da TAP. A companhia voa para cinco cidades só no Nordeste, sem mencionar as várias outras bases no Brasil.

Paris

A companhia francesa Air France, já de agora, apresenta Fortaleza e Salvador com previsão de até cinco frequências semanais em algumas partes do ano.

Na verdade, Fortaleza poderia até ensaiar mais frequências para o fim do ano, dado que, seguidamente, a quantidade de assentos disponível aumenta.

Madri

A capital espanhola, antes conectada apenas com Salvador, passará a ter ligação já em junho próximo com Recife com a Azul Linhas Aéreas.

Em dezembro chega a Iberia, com a vez de Fortaleza chegando em janeiro de 2026.

Por fim, Salvador terá mais assentos para Madri com a Air Europa, dado que a empresa incrementará de 3 para 4 frequências semanais os voos na Bahia a partir de junho.

Porto

Depois de muitos anos, o Nordeste brasileiro voltará a se ligar a cidade portuguesa. A Azul ligará Recife a Porto, com operações de aeronaves da europeia Euroatlantics, garantindo mais de 34 mil assentos em 2025 a partir de junho próximo.

Hiperconcentração de assentos ainda persiste

Apesar de termos uma quantidade recorde de assentos de/para a Europa, o valor ainda é pouco significativo nacionalmente.

Olhando apenas para o Aeroporto de Guarulhos, maior do Brasil, há mais de 4 milhões de assentos previstos de/para a Europa, quase quatro vezes mais em relação ao que há no Nordeste no seu pico.

