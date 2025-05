Veja calendário de pagamento do Bolsa Família em maio

A Caixa Econômica Federal começa a liberar os créditos do Bolsa Família deste mês de maio a partir do dia 19. A data do saque varia de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Os valores começam a ser transferidos, sempre, nos últimos dez dias úteis de cada mês, e de maneira progressiva.

A única exceção, conforme a Caixa, é em dezembro, quando o dinheiro começa a ser pago no dia 10 e são finalizados antes dos festejos do Natal.

Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família em maio

NIS final 1: 19 de maio;

NIS final 2: 20 de maio;

NIS final 3: 21 de maio;

NIS final 4: 22 de maio;

NIS final 5: 23 de maio;

NIS final 6: 26 de maio;

NIS final 7: 27 de maio;

NIS final 8: 28 de maio;

NIS final 9: 29 de maio;

NIS final 0: 30 de maio.

Saiba quando serão os próximos pagamentos do benefício

Junho: entre 16/06 e 30/06;

Julho: entre 18/07 e 31/07;

Agosto: entre 18/08 e 29/08;

Setembro: entre 17/09 e 30/09;

Outubro: entre 20/10 e 31/10;

Novembro: entre 14/11 e 28/11;

Dezembro: entre 10/12 e 23/12.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que paga o valor mínimo de R$ 600 a famílias de baixa renda.

Quem pode receber?

Para ter direito ao benefício, a principal regra é que a renda per capita da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Veja as categorias de beneficiários