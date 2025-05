Perfumaria mais procurada de Fortaleza, Le’Loyn se prepara para o Dia das Mães

Tradicional perfumaria da capital cearense, a Le’Loyn Parfums é a mais buscada pelo público em Fortaleza no Google, de acordo com dados recentes de tendência de pesquisa. Com um amplo mix de fragrâncias internacionais e atendimento especializado em todas as unidades, a marca conta com diversas opções de presentes para o Dia das Mães, que será celebrado no dia 11 de maio.

Marcas de perfumes de nicho como Creed, Amouage, Xerjoff e Casamorati possuem fragrâncias inesquecíveis e que permitem que as mães possam apreciar o que há de mais moderno na perfumaria mundial.

Outros destaques do acervo da Le’Loyn são as marcas árabes de perfumes, como Oriente, Armaf, Zakat e Al Wataniah. Nomes consolidados como Chloé, Prada, Versace, Cartier, Yves Saint Laurent, Hermès, Giorgio Armani e Carolina Herrera também podem ser encontrados em todas as lojas da marca.

No campo dos produtos para skincare e maquiagem, marcas referência como Clarins, Sisley e Shiseido estão disponíveis.

Além das lojas físicas, a Le’Loyn conta com atendimento via WhatsApp e pelo portal oficial (www.leloynparfum.com.br).

“A Le’Loyn entende que o Dia das Mães é sobre celebrar a singularidade de cada mãe. E as fragrâncias são escolhidas para refletir a personalidade única delas, desde as mais clássicas até as mais audaciosas”, comenta Isabelle Rebouças, gerente de marketing da Le’Loyn Parfums.

No Instagram oficial da Le’Loyn (@leloynparfums), o público encontra as principais promoções para o período do Dia das Mães.

Atendimento completo

A empresa opera em cinco pontos estratégicos da Capital: nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Via Sul e a Maison no bairro Dionísio Torres. O acervo oferece perfumes a partir de R$89,90 até edições limitadas que alcançam R$ 10 mil.

Credenciada pelas marcas mais renomadas, a Le’Loyn comercializa fragrâncias de alto luxo, como Creed Aventus e Hacivat de Nishane.

As lojas da Le’Loyn são equipadas para garantir que os clientes tenham uma experiência olfativa completa. No Iguatemi Bosque, o Authentic Lux permite que os visitantes testem a projeção de fragrâncias exclusivas.

Serviço

Lojas da Le’Loyn em Fortaleza

* Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450, Dionísio Torres

* Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85

* Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500

* Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100

* Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335

Linktree: https://linktr.ee/leloyn

Contato: WhatsApp (85) 98895-1846 https://wa.me/5585988951846

Instagram: @leloynparfums

Site: www.leloynparfum.com.br