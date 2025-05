Lula nomeia novo presidente do INSS após escândalo de fraudes em aposentadorias

O presidente Lula nomeou, nesta quarta-feira (30), o procurador federal Gilberto Waller Júnior como novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Waller assume o comando do órgão em meio ao escândalo de fraudes em aposentadorias.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), e oficializada por Miriam Belchior, ministra chefe substituta da Casa Civil.

A nomeação vem após operação deflagrada pela Polícia Federal, que revelou um esquema de cobrança de mensalidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS.

O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, deixou o cargo na última quarta-feira (23), após as revelações das fraudes, cujo os valores cobrados passaram dos R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a investigação.

Conheça o perfil

Gilberto Weller Júnior tem 25 anos de atuação no serviço público, e iniciou a carreira como corregedor do INSS em 1998. Tem formação como bacharel em Ciências Jurídicas e sociais com pós-graduação em combate à corrupção e lavagem de dinheiro.

Na Controladoria Geral da União (CGU), Weller atuou como ouvidor-geral da União, entre março de 2016 a janeiro de 2019. Foi corregedor setorial tanto no Ministério da Fazenda, entre julho e agosto de 2013, no Ministério dos Transportes, entre fevereiro de 2009 a julho de 2013, e no Ministério da Integração Nacional, de fevereiro de 2006 a setembro de 2007.

O novo presidente do INSS foi um dos responsáveis pela implementação da Lei de Acesso à Informação no âmbito da administração pública federal, e antes da nomeação, atuava no cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão ligado à Advocacia Geral da União (AGU).