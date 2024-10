Pão de Açúcar fecha loja em área nobre de Fortaleza; São Luiz deve assumir local

O Pão de Açúcar vai fechar a loja localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, localizada no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Senador Virgílio Távora. A informação foi confirmada por meio da assessoria de imprensa, e avisos colocados na fachada do estabelecimento apontam que o encerramento das atividades será no próximo dia 26 de outubro.

"A companhia avalia constantemente seu parque de lojas e, após estudos internos, optou pelo fechamento da unidade do Pão de Açúcar na Avenida Virgílio Távora, em Fortaleza", diz o Pão de Açúcar por meio de nota.

Ainda segundo a empresa, os funcionários da unidade que desejem continuar trabalhando no Grupo Pão de Açúcar (GPA) "estão participando de processos de recolocação para outras unidades de acordo com a disponibilidade de vagas".

Nos avisos colocados na entrada do estabelecimento, outras duas opções de Pão de Açúcar foram disponibilizadas para os clientes: as unidades do Shopping Center Um, na avenida Santos Dumont, também na Aldeota, e na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó.

"Aos clientes, reiteramos que eles podem continuar fazendo suas compras no Pão de Açúcar por meio do e-commerce, do app e nas 12 lojas físicas em operação na cidade", acrescenta o grupo.

Legenda: Aviso de encerramento da loja do Pão de Açúcar da avenida Virgílio Távora. Unidade é a primeira da marca Pão de Açúcar a fechar as portas em 2024 Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Funcionários afirmam que pouca movimentação de clientes levou a fechamento da loja

A reportagem esteve no Pão de Açúcar da avenida Virgílio Távora nesta quinta-feira (3) e confirmou o encerramento da unidade. No local, diversas prateleiras já estão esvaziadas, e colaboradores da loja informaram que não está havendo reposição de mercadorias.

Segundo funcionários ouvidos pelo Diário do Nordeste, o local é pouco frequentado por clientes, que optam por demais supermercados concorrentes nas redondezas do estabelecimento. Vale lembrar que, em maio de 2022, o Pão de Açúcar fechou outra unidade na avenida Antônio Sales, no cruzamento com a avenida Desembargador Moreira.

O espaço na Virgílio Távora deve contar, a partir da próxima semana, com promoções de "queima de estoque", para vender os produtos que ainda estão na loja. Não há confirmação do Pão de Açúcar acerca dos preços com desconto.

Legenda: Prateleiras esvaziadas no Pão de Açúcar da avenida Virgílio Távora. Funcionários afirmam que não haverá reposição de produtos Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Será o terceiro fechamento de loja do GPA em menos de um ano. No último dia de 2023, o Mercado Extra da avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, fechou as portas. Em maio de 2024, foi a vez de a mesma bandeira encerrar as atividades, desta vez na Sapiranga, na avenida Washington Soares.

Com isso, o GPA passa a contar com 13 unidades em Fortaleza, sendo 12 do Pão de Açúcar e somente uma do Mercado Extra nos seguintes bairros:

Pão de Açúcar : São Gerardo, Aldeota (São João, Shopping Center, Shopping Aldeota, Júlio Ventura), Fátima (avenida Aguanambi e Fátima), Mucuripe, Meireles, Cocó, Edson Queiroz e Luciano Cavalcante;

: São Gerardo, Aldeota (São João, Shopping Center, Shopping Aldeota, Júlio Ventura), Fátima (avenida Aguanambi e Fátima), Mucuripe, Meireles, Cocó, Edson Queiroz e Luciano Cavalcante; Mercado Extra: Fátima (Rodoviária).

São Luiz deve assumir loja a partir de 2025

O encerramento das atividades do Pão de Açúcar no lugar não deve deixar o espaço sem funcionamento de supermercado. Conforme apurado pela reportagem, o cearense Grupo São Luiz, dono das bandeiras Mercadão, Mercadinhos e Mini, adquiriu as operações do estabelecimento.

As obras devem ser iniciadas logo após o fechamento do Pão de Açúcar. Funcionários da loja informaram que a previsão é de que o São Luiz abra uma unidade no local nos primeiros meses de 2025, mas sem confirmação de qual será a bandeira a ser instalada no espaço.

Legenda: Grupo São Luiz tem focado nas expansões da bandeira Mercadão. Bandeira, no entanto, não está confirmada no lugar do Pão de Açúcar Foto: Fabiane de Paula

Ainda de acordo com colaboradores do Pão de Açúcar da Virgílio Távora, o São Luiz demonstrou interesse na contratação dos profissionais que atualmente trabalham na loja, mas não houve liberação por parte do grupo que atualmente operam no local.

Procurado pela reportagem, o Grupo São Luiz não confirmou que irá assumir as atividades no local. A Aldeota, inclusive, foi o destino da última inauguração da empresa, com a bandeira Mercadão, no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a Rua Rocha Lima. A abertura ocorreu em agosto.