TAP terceiriza operação em Fortaleza, e Hi Fly assume voos para Lisboa

A companhia aérea portuguesa TAP vai ‘terceirizar’ suas operações em Fortaleza para o grupo Hi Fly entre os meses de junho e agosto deste ano, das épocas que mais chegam europeus ao Ceará, alta estação de meio do ano.

A TAP registrou no primeiro trimestre deste ano a menor taxa de ocupação entre as três maiores bases em que opera no Nordeste (Fortaleza, Recife e Salvador). Em Fortaleza, a companhia teve ocupação de 76% nos voos no primeiro trimestre. Enquanto Recife e Salvador registraram taxas de 87% e 84%, respectivamente.

A passagem da operação para a Hi Fly pode ter ligação com a menor rentabilidade da base cearense, algo que vem se revelando nos últimos meses.

No site da TAP já é possível ver o aviso para voo “Operado por Hi Fly” entre o período de 01/06 a 31/08 e estão previsos de serem operados com o Airbus 330-200, mesmo utilizado pela TAP.

Nos sistemas de previsão de voos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), visão do dia 14/05, não se mostravam voos operados pela TAP entre 1º de junho até 24 de outubro, porém, a previsão está novamente normalizada.

A Hi Fly frequentemente faz voos charters (fretados) de final de ano para o Nordeste para diversas cidades como Fortaleza, Maceió, Recife, Salvador e Natal.

Pedimos um posicionamento à TAP para a troca de operações em Fortaleza, mas ainda não recebemos atualização. Perguntamos inclusive se a TAP considera que as aeronaves da Hi Fly possuem o mesmo nível de conforto com a presença de kit multimídia de entretenimento em cada assento. O espaço segue aberto.

O 2º semestre é conhecido por ser a época dos ventos no Ceará e traz muitos estrangeiros para o Estado. No contexto que já comentamos sobre Fortaleza perder atratividade em termos de voos internacionais, um serviço de qualidade inferior poderia piorar a situação.

Em Natal e em Recife, no pré-pandemia, a operação da Hi Fly se fez presente no ano de 2018 justamente no período de junho a outubro.

Como funciona o modelo que a Hi Fly opera

A empresa se atribui a posição de operador global conforme as regras de wet lease, modalidade em que (as operações são terceirizadas para outras companhias).

Wet lease ou arrendamento com tripulação (ACMI - Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) é um contrato de arrendamento de aeronaves em que a companhia aérea (lessor – Hi Fly) fornece a aeronave, a tripulação, a manutenção e o seguro, enquanto a companhia aérea arrendatária (lessee - TAP) paga pelas horas de operação.

“Desde pequenas ilhas no Pacífico, a grandes hubs como Londres, Nova Iorque ou Tokyo. Hi Fly tem o privilégio de experienciar o mundo inteiro. A companhia tem especial permição e certificados para operar para países como EUA, Canada, Australia e Brasil”, diz o site da companhia.

Ocupações da TAP em Fortaleza

Já comentamos por aqui razões para Fortaleza ter as menores ocupações da TAP na comparação com Recife e Salvador.

Ocorre que a capital cearense desde o retorno da pandemia, de longe, a menor malha doméstica entre as três maiores cidades. Isso impede que passageiros de outras regiões venham voar TAP a partir de Fortaleza.

Recife e Salvador possuem cobertura doméstica muito mais relevante que Fortaleza.

Com o menor rendimento doméstico, o internacional pode acabar sendo afetado mais cedo ou mais tarde. Parece-me que, pelo menor retorno financeiro que eventualmente as operações em Fortaleza podem resultar para a TAP, outras bases acabam sendo priorizadas.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.