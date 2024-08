Mercadão São Luiz abre nova unidade nesta sexta-feira (2) em Fortaleza; veja onde

Na manhã desta sexta-feira (2), o Grupo São Luiz inaugura mais uma loja do Mercadão em Fortaleza. A unidade fica localizada na avenida Rui Barbosa, esquina com a rua Rocha Lima, no bairro Aldeota.

É a sexta loja do Mercadão em todo o Ceará, e a unidade foi responsável pela geração de 100 empregos diretos, além de ser ainda o primeiro estabelecimento da bandeira na Aldeota, tradicional bairro associado à área nobre da Capital.

Bandeira de descontos

O Mercadão se caracteriza por ser uma unidade intermediária entre o supermercado tradicional e o atacarejo. Rotulada como uma bandeira de descontos, a loja, em tamanho, é similar ao Mercadinhos São Luiz, principal bandeira de varejo do grupo.

O que diferencia a bandeira, no entanto, é o preço e a variedade dos produtos vendidos. Por estar preparada para dar descontos, o Mercadão aposta em um sortimento menor de itens, com menos marcas voltadas para um público-alvo de maior poder aquisitivo — característica do Mercadinhos São Luiz —, e em ampliar a quantidade a ser adquirida pelo cliente.

Expansão para além da área nobre de Fortaleza

Diferente do Mercadinho São Luiz, voltado para consumidores de classe A e B, o Mercadão não tem restrições quanto ao local em que está instalado. Por ser uma bandeira de descontos, o estabelecimento pode ser inaugurado, na visão do grupo, em qualquer cidade do Estado, independente da área, seja ela nobre ou não.

Isso é justificado através do modelo de expansão da marca. Até 2025, será o Mercadão a principal bandeira a ser inaugurada pelo grupo. Ainda em 2024, de acordo com Fernando Ramalho, presidente do Grupo São Luiz, deve ser aberto o Mercadão no bairro Mondubim, chegando a sete unidades em todo o Ceará.

Existe a perspectiva de entrega, ainda neste ano, de outras duas unidades do Mercadão: uma no futuro Pátio Castelão, no bairro Castelão, e outra em Juazeiro do Norte.

Novas lojas do Grupo São Luiz

A loja da Aldeota será a sexta do Mercadão a ser inaugurada desde o início da bandeira, em 2017. Atualmente, as unidades funcionam em Aquiraz (Porto das Dunas), Crato e Fortaleza (RioMar Kennedy e avenida Washington Soares).

Além do Mercadão, foi aberta neste ano, na avenida Abolição, na Praia de Iracema, mais um estabelecimento da bandeira Mercadinho. Uma segunda unidade deste modelo, em Sobral, tem previsão de ser inaugurada ainda em 2024.

Legenda: São Luiz aposta na expansão da bandeira 'mercadão' nos próximos anos Foto: Fabiane de Paula

Atualmente, são 26 lojas do Grupo São Luiz em todo o Ceará, sendo 19 Mercadinhos, seis Mercadões e um Mini, espécie de loja de conveniência da empresa. A unidade funciona em caráter experimental na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Ainda segundo Fernando Ramalho, a expectativa é de, até 2026, aumentar para 38 o número de lojas do grupo. As próximas inaugurações previstas para 2025 incluem dois Mercadinhos (Porto das Dunas e Eusébio) e três Mercadões (Caucaia, Eusébio e Avenida Borges de Melo).