Grupo São Luiz abrirá duas novas unidades em julho; veja onde

Duas novas unidades da rede de supermercados São Luiz devem ser inauguradas em Fortaleza até o fim de julho. As novas lojas serão no formato Mercadão, bandeira voltada para produtos com descontos e um número menor de marcas.

A informação foi confirmada pelo novo presidente do grupo São Luiz, Fernando Ramalho, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Uma unidade será inaugurada no bairro Aldeota, na esquina da Avenida Rui Barbosa com a Rua Rocha Lima, onde anteriormente funcionava um colégio. A segunda unidade será aberta no bairro Mondubim.

Com as duas novas lojas, o Grupo São Luiz terá 27 supermercados no Ceará, sendo 19 no formato Mercadinhos, sete na bandeira Mercadão e um no formato mini. As obras das novas unidades geraram cerca de 200 emprego diretos.

Legenda: Mercadão São Luiz na Avenida Rui Barbosa deverá ser inaugurado neste mês Foto: Kid Júnior

Mercadão deve impulsionar crescimento

O Grupo São Luiz trabalha na expansão da bandeira Mercadão. Uma unidade foi inaugurada em março em Maracanaú, no Shopping Pitaguary. As outras unidades da bandeira estão em Fortaleza (Shopping Rio Mar Kennedy e Washington Soares), Aquiraz (Porto das Dunas) e Crato.

Fernando Ramalho aponta que a bandeira Mercadão tem potencial de impulsionar o crescimento da empresa.

O presidente reconhece que o modelo focado em descontos ganhou o foco dos planos de crescimento do grupo devido ao fortalecimento dos 'atacarejos' no mercado varejista.

“O Mercadão é uma loja focada em grandes marcas, com descontos. As mesmas marcas que a gente trabalha nos mercadinhos, mas com um número muito menor. O atacarejo já tomou uma boa parte do mercado do Ceará, então estamos atentos”, aponta.

Pelo menos outras duas lojas Mercadão São Luiz serão inauguradas até o fim deste ano, uma no bairro Castelão, em Fortaleza, e outra em Juazeiro do Norte.