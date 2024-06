Amazon anuncia quinta edição do Prime Day em julho; veja detalhes

A Amazon anunciou, nessa terça-feira (25), a quinta edição do Prime Day no Brasil, considerado o "maior evento de ofertas" da empresa. O festival ocorrerá do dia 16 de julho até o dia 21 do mesmo mês, com frete grátis em diversos produtos, além de cupons exclusivos que serão liberados todos os dias, diretamente no aplicativo.

"O Prime Day 2024 redefinirá a proposta de valor para nossos membros Prime no Brasil. Com base no sucesso da edição de 2023, ouvimos nossos clientes e temos o prazer de anunciar que, este ano, eles poderão aproveitar um evento estendido para seis dias, com mais tempo para descobrir ofertas exclusivas", anunciou o presidente da Amazon no Brasil, Daniel Mazini. O Prime Day é dedicado aos clientes que assinam o Prime.

De acordo com Manzini, o primeiro dia do Prime Day do ano passado, em julho, foi a data de maior volume de vendas na história da Amazon, com crescimento de 50% em comparação à edição de 2022. "Globalmente, ao longo de todo o ano de 2023, os clientes da Amazon economizaram mais de US$ 24 bilhões em ofertas e cupons. Os membros Prime também fizeram parte dessa estatística, economizando mais de US$ 2,5 bilhões durante o Prime Day de 2023", afirmou o diretor.

Como será o Prime Day de 2024?

O Prime Day deste ano terá início à 0h do dia 16 de julho e seguirá até 23h59 do dia 21 do mesmo mês. Durante o período, serão desbloqueadas algumas vantagens e iniciativas especiais para os assinantes do Prime. Confira algumas das possibilidades: